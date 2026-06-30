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मोहन यादव ने खोला प्रमोशन द्वार, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मियों के लिए झंनाटे वाली खुशखबरी

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, एक दशक से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश, जीएडी ने जारी किया आदेश.

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मोहन यादव ने खोला कर्मचारियों के प्रमोशन का द्वार (Source: Mohan Yadav X handle)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:48 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 10:02 PM IST

3 Min Read
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​भोपाल: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल करीब 10 सालों से थमी प्रमोशन की प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होने जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र जारी कर सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि सरकार का यह कदम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कानूनी राय के बाद उठाया गया है.

​जीएडी ने जारी किया आधिकारिक आदेश

​सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 30 जून 2026 को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं. इस पत्र का मुख्य विषय मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के अंतर्गत पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में विधिक परामर्श लेना और उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है. इस आदेश के बाद अब विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े उच्च पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है.

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मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात (ETV Bharat)

​यह है वरिष्ठ अधिवक्ता की कानूनी राय

​बता दें कि यह कवायद वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन की कानूनी राय के आधार पर की जा रही है. उन्होंने अपने विधिक परामर्श में स्पष्ट किया है कि "माननीय हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम-2025 पर कोई भी अंतरिम रोक नहीं लगाई है. हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान अनौपचारिक रूप से प्रमोशन नहीं करने का एक आश्वासन दिया था. लेकिन वह आश्वासन न तो कोर्ट के किसी लिखित आदेश का हिस्सा था और न ही किसी न्यायिक रिकार्ड में दर्ज किया गया था."

परिस्थितियां बदलने से सरकार को मिला वैधानिक अधिकार

​कानूनी राय के अनुसार अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, क्योंकि संबंधित मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए जाएगा. ऐसी स्थिति में सरकार अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की प्रभावी रोक न होने के कारण सरकार नियमों के तहत प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है. इस विधिक परामर्श को महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्परता से कदम आगे बढ़ाया है.

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विभागों में प्रशासनिक कामकाज को मिलेगी गति

पिछले लगभग 10 वर्षों से पदोन्नति रुकी होने के कारण विभिन्न विभागों के सुचारू संचालन में गंभीर प्रशासनिक कठिनाइयां आ रही थीं. अब इस प्रक्रिया के दोबारा शुरू होने से न केवल कर्मचारियों को समय पर उनके हक का लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त और मजबूत होगी. लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों का मानसिक तनाव दूर होगा और शासकीय कार्यों में भी अभूतपूर्व तेजी आएगी.

Last Updated : June 30, 2026 at 10:02 PM IST

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