सीएम मोहन यादव का ऐलान, मध्यप्रदेश बना नक्सल फ्री स्टेट, दो साल में बड़े बड़े काम के दावे
मध्य प्रदेश में नकस्लवाद खत्म, सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उम्मीद जताई अब कोई कोई माओवादी नहीं पनपेगा.
भोपाल : मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया "प्रदेश अब पूरी तरह से नक्सल फ्री हो गया है." उन्होंने कहा "मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ी समस्या था नक्सलवाद. हम देखते हैं कि साल 1985 के बाद 1987-88 में दलम बनाकर नक्सलाइट अपनी अलग-अलग टेरिटरी बनाने लगे. ये हमारे लिए अलग अनुभव था."
डॉ. मोहन यादव ने कहा "जिस प्रकार छततीसगढ़ और मध्यप्रदेश के मंडला, बालाघाट, डिंडौरी के बेल्ट में लाल आतंक शुरू हुआ. हालांकि पहले संयुक्त मध्यप्रदेश था, लेकिन साल 2003 तक मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्य बन गए. इसके बाद नक्सलियों से संबंधित घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी. लेकिन आज मध्यप्रदेश नक्सल फ्री जोन बन चुका है."
सरकार के 2 साल पूरे होने पर बताई बड़ी उपलब्धि
सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में पत्रकार वार्ता में ये बाते कहीं. इसके साथ ही उन्होंने सरकार के दो साल के कार्यकाल की अन्य उपलब्धियां भी गिनाईं. मुख्यमंत्री ने कहा "हमारे 17 पुलिसकर्मियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी. बस से जा रहे सशस्त्र बलों का नरसंहार हुआ. हमारे राज्य के मंत्री को घर से बाहर निकालकर थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई. ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ था. लेकिन हमारे सुरक्षाबलों ने हार नहीं मानी."
"कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से खुद नक्सली क्षेत्रों में पदस्थापना की मांग की. आईजी और आईपीएस जंगलों में मोटरसाइकिल पर घूमे और क्रमब्रद्ध तरीके से एक के बाद एक तीनों जिलों को लाल आतंक से मुक्त कराया. तक जाकर आज मध्य प्रदेश में नक्सली फ्री जोन की स्थिति बनी है."
'लाल सलाम' के खात्मे के लिए हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह अद्भुत है। उन्होंने स्वयं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी मांगी और टारगेट तय किया।#प्रगति_के_दो_वर्ष pic.twitter.com/LKrO7uttbk— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 12, 2025
42 दिन में 42 नक्सलियों का सरेंडर, 10 ढेर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "हमने नक्सलियों को संदेश दिया था, हमारा पुलिस फोर्स उनसे निपटने के लिए तैयार है. लेकिन यदि आप सरेंडर करते हैं, तो हम आपके पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे. पुनर्वास पॉलिसी में आपकी व्यवस्था की जाएगी. यह दोनों नीतियां कारगर साबित हुईं. दलों के अंदर भी इस बात की होड़ लग गई कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है."
"हमने 42 दिन में 42 नक्सलियों का सरेंडर करवाया. इसके साथ ही 10 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है. अब हमारी कोशिश है कि जिसके कारण यह धंधा फैला था, उस तंत्र को मजबूत करें. जिससे दोबारा यह सांप फन न फैला सकें."
लाल आतंक को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना
सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा "आजादी के बाद राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार थी. लेकिन कांग्रेस की सरकारों को इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई ठोस रणनीति बनाने और इनका निराकरण करने का ध्यान नहीं आया. जिसका परिणाम यह रहा कि कई आदिवासी भाई-बहन, राहगीर, ग्रामीण या अन्य सामान्य व्यक्तियों में किसी के हाथ काट दिए, किसी को बच्चे सहित पूरे परिवार को खत्म कर दिया."
पुलिस की तरह नक्सलियों के सामांतर थाने चलने लगे. समानांतर कोर्ट और सत्ता चलने लगी. लेकिन भाजपा सरकार ने लाल आतंक को खत्म करने का ठान लिया था.
गृह मंत्री अमित ने कहा था- चिंता मत करो
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 35-35 साल पुरानी चुनौती को 2-4 साल के अंदर खत्म करने की समय सीमा तय की थी. उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलाइट खत्म करने की बात कही थी तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था. मैंने गृह मंत्री से निवेदन भी किया कि क्या यह संभव है. तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, यह समय सीमा में हो जाएगा."
"जब मैं यदि अपने राज्य की दृष्टि से देख कर बताऊंगा कि हमारा भौगोलिक रूप से मंडला, बालाघाट, डिंडोरी जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा है. इसमें 30 से 40 लोगों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती रहती थी."
"फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टॉवर काम नहीं करते, बिजली का संकट रहता है, जंगली जानवर चारों तरफ रहते हैं. गांव के अंदर की स्थिति भी ऐसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया. लेकिन हमारे फाॉरेस्ट और पुलिस अधिकारियों ने बहादुरी से इनका डटकर सामना किया."
अब उम्मीद करेंगे कोई दूसरा माओवादी न पनपे
डॉ. मोहन यादव ने कहा "साल 1990 से 2023 तक नक्सलवाद से लड़ाई में मध्य प्रदेश के 35 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए. 39 आम नागरिक मारे गए और 95 स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुईं. जबकि कुल 186 घटनाएं दर्ज हुई हैं. इस दौरान 11 नक्सली मारे गए और सिर्फ एक का सरेंडर हुआ था. जबकि अभी पिछले एक साल में 10 नक्सली मारे गए. नक्सल प्रभावित डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तीनों जिलों का पूरा क्षेत्र शांति की सांस लेगा. अब उम्मीद करेंगे कि कोई दूसरा कोई माओवादी नहीं पनपे".