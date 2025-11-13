ETV Bharat / state

बिहार के OBC वोटर पर मध्य प्रदेश का यादव इफेक्ट! नतीजों से पहले क्यों बढ़ी हैं धड़कनें?

बीजेपी के बिहार चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों की गिनती में अहम नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का भी रहा. डॉ यादव ने पहले और दूसरे चरण के प्रचार में कुल मिलाकर 26 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर पहुंचकर जनसभाएं की . बीजेपी के प्रत्याशी के समर्धन में वोट मांगा. जाहिर है इनमें बड़ी तादात उन विधानसभाओं की थी जहां ओबीसी वोटर निर्णायक है. उच्च जातियों के मुकाबले देखें तो बिहार में ओबीसी वोटर दुगने से भी ज्यादा है. ऐसे में डॉ यादव जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे वहां हुई बीजेपी की जीत हार मायने रखेगी.

बिहार की राजनीति का मध्य प्रदेश की सियासत से दूर-दूर का नाता नहीं है लेकिन बिहार की 243 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश के भी कई नेताओं की राजनीति पर सीधा असर डालेंगे. मध्य प्रदेश बीजेपी शासित उन राज्यों में है जहां पर दो दशक की सत्ता में बीजेपी ने किसी ओबीसी चेहरे को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है. बिहार के चुनाव में जाति जनगणना के बाद के आंकड़े कहते हैं कि यहां 36 फीसदी पिछड़ा वर्ग का वोट है. इसमें भी अकेले यादव 14 फीसदी से ज्यादा हैं.

मध्य प्रदेश में 2020 में सत्ता पलट के अहम किरदार रहे मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मंत्री भी इस बार पूरे चुनाव में बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों पर डेरा डाले रहे. कैसे बिहार विधानसभा का चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं की राजनीति पर असर डालेंगे. जाहिर है चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर भले ना उतरे हों लेकिन इन चुनाव में महीना भर मेहनत कर वाले इन नेताओं की साख भी दांव पर लगी है.

भोपाल: बिहार विधानसभा की 243 सीट के नतीजों पर मध्य प्रदेश बीजेपी की भी निगाहें लगी हैं. वजह ये है कि इस चुनाव में अकेले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दोनों चरणों की वोटिंग से पहले 26 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार किया था. मुख्यमंत्री के अलावा भी बीजेपी में देश के आदर्श संगठन के तौर पर गिने जाने वाले मध्य प्रदेश संगठन के रणनीतिकार भी वहां बूथ प्रबंधन से लेकर प्रचार की रणनीति तक मोर्चा संभाले हुए थे.

बिहार में मोहन यादव ने 26 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर किया प्रचार (Mohan Yadav X)

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं कि "वैसे तो बीजेपी संगठन का आइडियल स्टेट होने की वजह से हमेशा ही राज्य कोई हो चुनाव की रणनीति से लेकर प्रचार तक मध्य प्रदेश का अपर हैंड रहता है. बीजेपी के बेहद मजबूत राज्यों में गिना जाता है मध्यप्रदेश, तो इस बार भी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो भी पर्दे के पीछे से मोर्चा बिहार में संभाले हुए थे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी लगातार दोनों चरणों के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी. जिन 26 से ज्यादा सीटों पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गए हैं अगर उन सीटों पर कमल खिलता है तो जाहिर है की मोहन यादव की स्थिति और मजबूत होगी. इस तरह के मौके किसी भी नेता के लिए राज्य के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर जगह बनाने के होते हैं."

हाशिए पर पड़े नेताओं के लिए अवसर

बिहार विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश बीजेपी में हाशिए पर पड़े नेताओं के लिए मौका थे, जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए प्रतीक्षारत हैं. ये नेता जहां भी प्रचार के लिए गए हैं वहां की सियासी तासीर अगर बीजेपी के हक में बनती है तो जाहिर है कि इनके अपनी राजनीति पर भी असर पड़ेगा.

मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं की राजनीति पर असर डालेंगे नतीजे (Mohan Yadav X)

पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम इसमें सबसे ऊपर हैं. नरोत्तम मिश्रा के पास मुजफ्परपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी थी. इनमें गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां, सकरा, कुरहनी और मुज्जफरपुर में उन्होंने चुनावी रणनीति पर भी काम किया और सभाएं भी लीं.

पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि "हम तो पार्टी के सिपाही हैं जब जहां युद्ध के मैदान में भेज दें. हम अपना सौ फीसदी देकर आएंगे. नतीजा ईश्वर के हाथ में है. इतना जानता हूं कि बिहार की जनता भी मोदी जी और बीजेपी को चाहती है."

नतीजों से पहले मध्य प्रदेश के नेताओं की भी बढ़ी हैं धड़कनें (Mohan Yadav X)

पर्दे के पीछे इन्होंने बनाई बीजेपी की जमीन

मध्य प्रदेश के वो नेता जो पर्दे के पीछे से बूथ स्तर तक का प्रबंधन करते हैं. जिनकी बनाई जमीन पर विधानसभा चुनाव में शह और मात की चाल चली जाती है. इनमें मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की ओर से अजय जामवाल, प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और पार्टी संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के नाम प्रमुख रुप से रहे. अरविंद भदौरिया ने गोपालगंज सीट पर लगातार एक महीने से भी अधिक समय तक डेरा डाला और पूरी सीट की चुनावी मजबूती के लिए निरंतर रणनीति बनाई.

प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने बिहार के चुनाव में मध्य प्रदेश के नेताओं की भूमिका को लेकर कहा कि "मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है. चाहे फिर हरियाणा हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, सभी जगह बीजेपी के नेताओं ने अपना योगदान दिया और जब यहां के चुनाव नतीजे आए तो उसमें भी मध्य प्रदेश के नेताओं की अहम भूमिका रही.

इसी तरह से बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें भी मध्य प्रदेश के नेताओं का अहम योगदान रहा है. चाहे प्रबंधन हो या प्रचार प्रसार हो. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की भी अनेक सभाएं हुई. निश्चित रुप से मध्य प्रदेश के नेताओं के पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिला. परिणाम मध्य प्रदेश की तरह ही बिहार में आने वाले हैं. बिहार के चुनाव नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश ही नहीं केन्द्र की राजनीति में भी बीजेपी के नेताओं की स्थिति मजबूत होगी."

इन सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे मोहन यादव

बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आखिरी प्रचार में मोहन यादव ने पूर्व चंपारण के जिले ढाका चिरैया नरकिटाय, मोतीहारी पहुंचकर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया. इसके अलावा ढाका विधानसभा सीट पर रोड शो भी किया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने चिरैया विधानसभा में लालबाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका विधानसभा में पवन जायसवाल, मोतिहारी विधानसभा में पवन कुमार और नरकटिया में विशाल साह के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की.

26 सीटें जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रचार के लिए पहुंचे

बिहार विधानसभा की 27 सीटों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार किया. इनमें पटना शहरी क्षेत्र में आने वाली कुम्हरार, पटना ग्रामीण की सीट बिक्रम हिसुआ, गया शहर, बगहा, सिक्ता, सहरसा, कटोरिया, अलमनगर, नाथनगर, दिघा, मानेर, फुलपारस, फतुहा, बांकीपुर मधेपुरा, बिसफी, वजीरगंज, बेलहार, पिपरा, बोधगया, ढाका, चिरैया नरकटिया, मोतीहारी और सीतामढ़ी शामिल हैं.