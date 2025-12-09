ETV Bharat / state

रिव्यू के बाद मोहन यादव के मंत्रियों की मार्कशीट तैयार, इस तस्वीर में बदलेंगे कितने चेहरे!

मोहन यादव मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें. मंत्रियों के रिव्यू रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगा किसकी कुर्सी बचेगी, किसकी जाएगी.

खजुराहो में मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग के बाद ग्रुप फोटो (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 6:27 PM IST

भोपाल : वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट में बदलाव की अटकलें ज़ोर पकड़ने लगी थीं. लेकिन अब मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने से पहले एक-एक विभाग की समीक्षा की गई है. समीक्षा के बाद तैयार हुई मंत्रियों की मार्कशीट, ये तय करेगी कि कौन मंत्रिमंडल में रहेगा और किसकी विदाई होगी. मंगलवार रिव्यू का आखिरी दिन था.

माना जा रहा है कि फेरबदल के बाद अगले 3 साल बीजेपी संगठन और सरकार इलेक्शन मोड में आगे बढ़ेगी. बीजेपी मुख्यालय में शुरू हुआ मिनिस्टर कॉर्नर और फिर वल्लभ भवन में मंत्री-विधायकों का एक दिन उसकी शुरुआत है.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसौदिया (ETV BHARAT)

तो क्या इस तस्वीर के चेहरे बदल जाएंगे

खजुराहो में हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल का एक ग्रुप फोटो सेशन हुआ. इसमें मोहन कैबिनेट के दो मंत्रियों को छो़ड़कर सारे मौजूद थे. अब सवाल उठ रहा है कि मोहन सरकार की अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट से पहले क्या इस तस्वीर से कुछ चेहरे बदल सकते हैं. सवाल उठ रहे हैं कि इस तस्वीर के कितने चेहरे होंगे, जो 5 साल बाद 2028 के विधानसभा चुनाव तक कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे और कितने ऐसे जिन्हें हटाकर रिक्त स्थान की पूर्ति नए चेहरों से की जाएगी.

दो साल के काम के आधार पर रिव्यू रिपोर्ट तैयार

मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर एक-एक विभाग का किया गया रिव्यू केवल अपने काम का आकलन भर नहीं है. इस बात की समीक्षा भर भी नहीं कि जिस लक्ष्य को लेकर सरकार दो साल पहले चली थी, उसमें कितने पायदान चढ़े. कितने संकल्प पूरे हो पाए. संकल्प पत्र के कितने वचन निभाए. एक-एक विभाग की समीक्षा के साथ मंत्रियों का परफार्मेंस रिपोर्ट तैयार हुआ है. इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों की मार्कशीट बनेगी और माना जा रहा है कि दो साल पूरे होने के साथ मोहन सरकार कमजोर कड़ियों से किनारा कर अपने कुनबे में कुछ नए चेहरे शामिल कर सकती है.

खजुराहो में मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग (ETV BHARAT)

कई सीनियर एमएलए मंत्री बनने की कतार में

बीजेपी के इस टर्म में केवल मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला, मंत्रिमंडल में भी जो चेहरे लिए गए थे, वे चौंकाने वाले थे. इनमें से कई सीनियर प्रोफाइल के मंत्री भी थे. जिनके लिए ये सियासी चर्चाएं रहीं कि वे सहज अनुभव नहीं कर रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं "वैसे तो मंत्रिमंडल एक रूटीन प्रोसेस है. लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां जितने दिग्गज कैबिनेट का हिस्सा हैं, उतने और उससे ज्यादा मंत्रीपद की प्रतीक्षा में भी हैं.

क्या कैबिनेट में फेरबदल का ये सटीक वक्त है

गोपाल भार्गव जैसे जीत का रिकार्ड बना चुके नेता पहले फेज में छूट गए तो अब जिस तरह से दो साल पूरे होने के पहले रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत हो रहा है मंत्रियों का तो ये माना जा रहा है कि चुनाव के 3 साल पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने मंत्रिमंडल के कुनबे में जरूरी बदलाव कर सकती है. ताकि अगले 3 साल सुगमता से सरकार चले. असंतोष पर विराम लगाया जा सके. माना यही जा रहा है कि ये एकदम ठीक समय है कि जब सरकार अपने कुनबे को बढ़ा भी सकती है और जो जरूरी है, फेरबदल भी कर सकती है.

अगले 3 साल के कामकाज का ब्लू प्रिंट होगा तैयार

मोहन यादव सरकार अब दो साल की सत्ता का जश्न मनाने के साथ ब्लू प्रिंट तैयार करेगी कि अगले 3 साल का सरकार का वर्क प्लान क्या होगा. कौन से सेक्टर ऐसे हैं, जहां बहुत काम किए जाने की ज्यादा जरूरत है. दूसरा जो योजनाएं सरकार चला रही हैं, दो साल में उनकी मॉनिटरिंग और जो योजनाएं उसी तरह से जमीन पर नहीं पहुंचीं, इसको लेकर एक्शन प्लान कि कैसे चुनाव से पहले ये योजनाएं असर दिखा जाएं.

वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया का कहना है "बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है अगर हम 2003 का विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो 2008 के बाद से स्कीम सेंट्रिक पॉलीटिक्स दिखाई देती है. और खास ये भी है कि पूरे देश के बीजेपी शासित राज्यों में इलेक्शन इम्पैक्ट वाली योजनाओ की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई है. जाहिर है जनता के बीच जाने से पहले इन योजनाओं पर जमीनी अमल की रिपोर्ट जरूरी होगी."

मंत्रियों की मार्कशीट में ऐसे होगी मार्किंग

मंत्रियों की जो मार्कशीट तैयार की जा रही है, उसमें मार्किंग कई स्तर पर है. जिसमें सबसे पहला उनके विभाग का परफॉर्मेंस. योजनाओं के अमल का प्रतिशत कितना है. विभाग में किन बिंदुओं पर विशेष उल्लेखनीय काम हुआ है. प्रभार के जिलों में कितनी शिकायतें हैं मंत्रियों से जु़ड़ी हुई. मंत्री का जिलाध्यक्ष और प्रभार के जिलों में विधायकों से समन्वय कैसा है. ऐसे तमाम बिंदू हैं जिन पर रिव्यू किया गया.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसौदिया ने कहा "हमें तो फिलहाल इतना पता है कि अभी तो मंत्रिमंडल डेस्टिनेशन कैबिनेट खजुराहो में हो रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रेदश के हित में कई निर्णय लिए गए."

शिवराज के दौर में होती थी 3 महीने की प्लानिंग

शिवराज सरकार कै दौर में मंत्रियों के विभागों की समीक्षा के साथ हर मंत्री से उनके विभाग की तीन महीने प्लान लिया जाता था कि अगले 3 महीने में उनका विभाग किन बिंदुओं पर काम करेगा. मंत्रियों की हर विभाग की समीक्षा के लिए सोमवार का दिन तय था. और मंत्रियों को ये हिदायत थी कि हर विभाग की हर महीने रेटिंग की जाएगी और मंथली रिपोर्ट प्रस्तुत होगी.

जब गांजे में मंत्रियों के रिश्तेदार तो बदलाव जरूरी

कांग्रेस नेता भूपेन्द्र गुप्ता ने ईटीवी भारत से कहा "बदलाव होना चाहिए बहुत जरूरी है. अगर मंत्रिमंडल सदस्य के रिश्ते गांजे की तस्करी में पकड़े जाएंगे तो बदलाव तो होना ही चाहिए. अगर मंत्रिमंडल के सदस्य मछलियां खाने में इतने मशगूल हो जाएं तो बदलाव जरूरी है. भंडारे वाले एक विधायक कबसे बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सरकार जब अब बदलाव की व्यवस्था में आ गई है तो हम भी प्रतीक्षा करेंगे कि किसे कार मिलती है और किसके नए कपड़े टंगे रह जाते हैं."

