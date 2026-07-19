मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, टीकमगढ़ और श्योपुर के SP बदले गये
मोहन यादव कैबिनेट की जगदीशपुर में हुई बैठक, 2 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला, आने वाले दिनों में और फेरबदल की संभावना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 3:27 PM IST
भोपाल: भोपाल के जगदीशपुर स्थित चमन महल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में चल रही मंत्रिपरिषद की बैठक के बीच राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर टीकमगढ़ और श्योपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया है. नए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोहर सिंह मंडलोई, जो वर्तमान में टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्हें पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) के पद पर पदस्थ किया गया है. वहीं, वर्ष 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार अग्रवाल, जो श्योपुर जिले के पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें टीकमगढ़ का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
इसके साथ ही वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी मोती उर रहमान, जो रीवा में 9वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल (SAF) के सेनानी के रूप में पदस्थ थे, उन्हें श्योपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है.
गृह विभाग की सचिव शिल्पा गुप्ता द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये पदस्थापनाएं आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी. आदेश की प्रतिलिपि गृह मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है. यह प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय किया गया है, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर के चमन महल में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई.
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अब ऐसे में इस तबादले को सरकार की प्रशासनिक रणनीति और कानून-व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी प्रशासनिक फेरबदल हो सकते हैं.