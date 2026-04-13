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मध्य प्रदेश में बही दूध की नदियां, कमाल सरकार का या दुग्ध उत्पादकों का! बन सकता है नंबर 2 राज्य

मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि, ''प्रदेश में एक साल में दूध उत्पादन के मामले में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इससे प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी. दुग्ध उत्पादन से किसानों को कैश क्रॉप के रूप में हर दिन राशि मिल रही है.''

दुग्ध उत्पादन में बनेगा नंबर 1 कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की ताजा तस्वीर पेश की गई. बैठक में बताया गया कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं और किसानों की मेहनत रंग ला रही है. प्रदेश में वर्ष 2024-25 में प्रति दिन 9.96 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 12.46 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन पहुंच गया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग दिखाने लगे हैं. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. पिछले एक साल में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के सामने दुग्ध उत्पादन के ताजा आंकड़ों को पेश किया गया. उधर कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. प्रदेश में 286 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली एक नई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है.

प्रदेश में बढ़ रहा दुग्ध उत्पादन

मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन 20 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने एनडीडीबी के साथ अनुबंध किया है. इसके अलावा डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में अभी तीसरे स्थान पर है. उत्त प्रदेश कुल दुग्ध उत्पादन में 15.7 फीसदी हिस्सेदारी के साथ पहले और राजस्थान दूसरे स्थान पर है. प्रदेश में जिस तरह से दुग्ध उत्पादन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है.

कैबिनेट में यह लिए गए निर्णय

उधर कैबिनेट की बैठक में सागर में मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई. 286 करोड़ की परियोजना से 7200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में पूर्व से चल रही योजनाओं की निरंतरता की मंजूरी दी गई. इसमें लोक निर्माण विभाग की एनयूटी मॉडल पर चल रहे सड़क निर्माण और सड़क विकास निगम की 4 योजनाओं को स्वीकृत किया है.

इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी गई है. मध्यान्ह भोजन परिषद को जारी रखने की स्वीकृति दी है. मिशन शक्ति उप योजना, संबल, वन स्टॉप योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी गई है. राजगढ़, मंडला, श्योपुर, नीमच मंदसौर, सिंगरौली में चल रहे मेडिकल कॉलेजों के कामों को निरंरतता की मंजूरी दी गई है.

प्रदेश भर में होंगे नारी शक्ति वंदन सम्मेलन

मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बताया कि, ''कैबिनेट की बैठक में प्रदेश भर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन किए जाने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने इस अधिनियम के लिए बुलाए जा रहे विशेष सत्र के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया. साथ ही निर्णय लिया गया कि प्रदेश भर में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन सम्मेलन किए जाएंगे. इसके तहत प्रदेश भर में पद यात्रा निकाली जाएगी. कॉलेजों में इससे जुड़े कार्यक्रम किए जाएंगे.

कैबिनेट की बैठक में नक्सलवाद से मुक्त हुए प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया. इसके जरिए नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में जन सामान्य को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे.''