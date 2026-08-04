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मध्य प्रदेश के किसान होंगे कर्ज मुक्त, ब्याज माफी पर मोहन यादव कैबिनेट लगाएगी मुहर

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार प्रदेश के डिफाल्टर किसानों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में बड़ी राहत दे सकती है. सहकारिता विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिस पर मंगलवार को कैबिनेट में चर्चा होगी. इसमें प्रदेश के करीब 5 हजार किसानों के ब्याज की राशि को सरकार माफ कर सकती है. इसके बाद यह किसान खाद-बीजे ले सकेंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी.

समिति पदाधिकारियों की गड़बडी, कीमत किसान चुका रहे

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के करीबन 35 लाख किसानों को रबी और खरीफ फसल पर जीरो फीसदी ब्याज पर ऋण देती है. यह लोन किसानों को फसल आने पर चुकाना होता है, लेकिन प्रदेश के करीबन 5 हजार से ज्यादा किसान समिति पदाधिकारियों की गड़बड़ी के चलते डिफाल्टर हो गए. इन किसानों ने लोन की राशि जमा तो की, लेकिन वह बैंकों में जमा हुई ही नहीं. कई मामलों में समिति पदाधिकारियों ने बिना किसान की जानकारी के किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन ले लिया, लेकिन बाद में उसे समय पर चुकाया ही नहीं.

इससे ब्याज की राशि बढ़ती गई और किसान डिफाल्टर हो गए. इस तरह की गड़बडी के शिकार हुए किसानों की संख्या करीबन 5 हजार से ज्यादा है. राज्य शासन इस तरह की गड़बड़ी के मामले में पूर्व में कई समिति पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है, हालांकि इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए किसानों को राहत अभी तक नहीं मिली. राज्य सरकार अब ऐसे किसानों को राहत देने जा रही है.

किसानों का ब्याज माफ करने पर होगा फैसला