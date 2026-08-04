मध्य प्रदेश के किसान होंगे कर्ज मुक्त, ब्याज माफी पर मोहन यादव कैबिनेट लगाएगी मुहर
मोहन यादव सरकार किसानों को देगी गुड न्यूज, मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : August 4, 2026 at 10:22 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार प्रदेश के डिफाल्टर किसानों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में बड़ी राहत दे सकती है. सहकारिता विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिस पर मंगलवार को कैबिनेट में चर्चा होगी. इसमें प्रदेश के करीब 5 हजार किसानों के ब्याज की राशि को सरकार माफ कर सकती है. इसके बाद यह किसान खाद-बीजे ले सकेंगे. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी.
समिति पदाधिकारियों की गड़बडी, कीमत किसान चुका रहे
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के करीबन 35 लाख किसानों को रबी और खरीफ फसल पर जीरो फीसदी ब्याज पर ऋण देती है. यह लोन किसानों को फसल आने पर चुकाना होता है, लेकिन प्रदेश के करीबन 5 हजार से ज्यादा किसान समिति पदाधिकारियों की गड़बड़ी के चलते डिफाल्टर हो गए. इन किसानों ने लोन की राशि जमा तो की, लेकिन वह बैंकों में जमा हुई ही नहीं. कई मामलों में समिति पदाधिकारियों ने बिना किसान की जानकारी के किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन ले लिया, लेकिन बाद में उसे समय पर चुकाया ही नहीं.
इससे ब्याज की राशि बढ़ती गई और किसान डिफाल्टर हो गए. इस तरह की गड़बडी के शिकार हुए किसानों की संख्या करीबन 5 हजार से ज्यादा है. राज्य शासन इस तरह की गड़बड़ी के मामले में पूर्व में कई समिति पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है, हालांकि इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए किसानों को राहत अभी तक नहीं मिली. राज्य सरकार अब ऐसे किसानों को राहत देने जा रही है.
किसानों का ब्याज माफ करने पर होगा फैसला
कैबिनेट की बैठक में ऐसे डिफाल्टर 5 हजार से ज्यादा किसानों के लिए राहत भरा फैसला लिया जा सकता है. सहकारिता विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है, जिसे मंगलवार की कैबिनेट में रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस मामले में किसानों को ब्याज की राशि पर लगने वाले ब्याज को माफ कर सकती है, ताकि किसान सोसायटी से खाद-बीज ले सकें. उधर, कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी. कैबिनेट में कई योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी.
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अब किसानों को एक बार ही करना होगा लोन चुकता
राज्य सरकार हाल ही में किसानों को बैंक लोन के मामले में पहले भी एक बड़ी राहत दे चुकी है. राज्य सरकार किसानों को साल में दो बार लोन लेने की राहत दे चुकी है. अभी तक किसानों को जून में रबी और मार्च में खरीफ की फसल के लिए लिया जाने वाला कर्ज फसल आने के बाद चुकाना होता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने छह माह में कर्ज चुकाने की समय अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया है. यानी अब किसान साल में एक बार कर्ज लेने और उसे एक साल बाद चुकाएंगे.