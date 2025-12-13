ETV Bharat / state

विक्रमादित्य द्वार भूमिपूजन पर मोहन यादव का ऐतिहासिक फैसला, फंदा को बनाया हरिहर नगर

भोपाल में भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदला फंदा का नाम, मृत्युभोज और शादी में दिखावे से बचने की दी सलाह.

MOHAN YADAV CHANGE NAME FANDA VILLAGE
सीएम मोहन यादव ने फंदा गांव को बनाया हरिहर नगर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 6:28 PM IST

भोपाल: सम्राट विक्रमादित्य 2 हजार साल पहले ऐसे अद्वितीय राजा थे, जिन्होंने अपने शासन काल में दुनिया की किसी ताकत के सामने झुकना मंजूर नहीं किया. तलवार के बलबूते पर विदेशी आक्रांताओं को रोम तक छोड़ कर आए. कवि कालिदास ने विक्रमादित्य के बारे में कहा है कि वे ऐसे राजा थे, जो त्रेतायुग में भी राम राज्य चला रहे थे. जनता ही उनकी भगवान और देश भक्ति उनके प्राण थे. यह बात शनिवार को राजधानी भोपाल के फंदा में आयोजित विक्रमादित्य द्वार के भूमिपूजन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही.

फंदा का नाम बदलने और कॉलेज बनाने की घोषणा

विक्रमादित्य द्वार के भूमिपूजन के बाद जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे. उसी समय स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने फंदा का नाम बदलने की मांग कर दी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, "इस गांव का नाम फंदा है, ये फंदा-सरफंदा क्या होता है. मैं हरिहर नगर से आता हूं. हरि का मतलब है कि भगवान राम और कृष्ण. जबकि हर का मतलब है महाकाल." सीएम ने विधायक शर्मा से कहा, "आपने अच्छा नाम सुझाया है. इस गांव का नाम फंदा से बदलकर हरिहर गांव किया जाएगा."

Bhopal Vikramaditya Gate
सीएम ने लाड़ली बहनों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

स्कूल के लिए 5 करोड़ और कॉलेज के लिए बिल्डिंग

विक्रमादित्य द्वार का भूमिपूजन करने के साथ ही फंदा के तूमड़ा गांव स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल के बिल्डिंग निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की. इसके साथ ही सीएम ने कहा, "जब मैं शिक्षा मंत्री था, उस समय फंदा में नया कॉलेज दिया था. कॉलेज दिया तो बिल्डिंग भी देनी होगी. इसलिए फंदा में कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा करता हूं."

Mohan Yadav Vikramaditya Gate
मुख्यमंत्री यादव ने विक्रमादित्य द्वार का किया भूमिपूजन (ETV Bharat)

कांग्रेस को लेकर लाड़ली बहनों को सीएम की सलाह

सीएम ने कहा, "लाड़ली बहना हजारों की संख्या में यहां बैठी हैं. हमने लाड़ली बहनों के लिए कहा था कि बहनों रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाईदूज भी एक बार आता है, लेकिन लाड़ली बहनाओं के लिए हर महीने हमारे द्वारा डेढ़ हजार रुपए की राशि देकर हर महीने त्योहार मनाया जा रहा है. शासन माताओं-बहनों को कुछ दे दें तो क्या गलत हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये हजम नहीं होता है. हर जगह रोड़ा अटकाते हैं. कितनी गंदी बात करते हैं. वो कहते हैं कि माता-बहनों को पैसा मत दो, ये दारु पी जाती हैं. इन्हें शर्म आना चाहिए."

सीएम ने आगे कहा, "हमने कोई धर्म में अंतर नहीं किया, सबको बहन माना. इसलिए सभी को लाड़ली बहना की राशि दी. कोई बात नहीं बहनों आने दो चुनाव, ऐसा बटन दबाना कि एक बार में ही सब चुकता हो जाए. कांग्रेस के नेताओं के होश ठिकाने आ जाएं."

2 years of MP Government
विक्रमादित्य द्वार भूमिपूजन कार्यक्रम में जुटे लोग (ETV Bharat)

'सामूहिक सम्मेलन में करें शादी'

मुख्यमंत्री ने कहा, "आप लोगों के घर परिवार में कोई शोक की घटना हो जाए. कोई मौत-मैयत हो जाए तो बेवजह खर्च मत करना. ये जो खर्चा होता है, तो गरीब आदमी जमीन बेचकर या गिरवी रखकर करता है, तो इससे थोड़ा बचना और अपनी जमीन को बचाए रखना है. ये जीवन भर काम आएगी. ये माताओं-बहनों और पूर्वजों को आर्शीवाद है. इसलिए शादी ब्याह में फालतू पैसा मत उड़ाना. आपने बच्चों की शादी सामूहिक सम्मेलन में करो, जो पैसा कमाओ उससे बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ. लेकिन अनावश्यक खर्च मत करो."

ड्राइवर और वेटर के बच्चों के बीच की शादी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "भोपाल के प्रभारी मंत्री भी इन सब बातों से बचते हैं. हजार करोड़ से अधिक के आसामी हैं, लेकिन अपने बच्चों की शादी 50 से 100 लोगों के बीच में ही करते हैं. भले ही मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैंने भी अपने बच्चों की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में की." सीएम ने कहा कि "बेटा तो सर्जन है, जो बेटी आ रही है वह भी डॉक्टर है. लेकिन जहां हमने अपने बच्चों की शादी की. वहां एक ड्राइवर और वेटर के बच्चे भी शादी कर रहे थे. वहां एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग भी थे. इसलिए आप लोग भी दिखावे से बचते हुए अपने जीवन में अनावश्यक खर्च न करने का संकल्प करो."

5 करोड़ रुपए से बनेगा 7.5 मीटर उंचा द्वार

इंदौर से भोपाल में प्रवेश करने वाले मार्ग पर 7.5 मीटर उंचे भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे. इस पर सम्राट विक्रमादित्य की कलाकृति बनाई जाएगी. इसकी चौड़ाई करीब 30 मीटर होगी, जिसमें कि 5 मीटर का सेंट्रल वर्ज होगा. भोपाल-इंदौर सिक्सलेन रोड पर यह द्वार तीन पिलरों पर करीब 5 करोड़ रुपये से बनाया जाएगा. यह प्रवेश द्वार उज्जैन में बने विक्रमादित्य द्वार की तरह ही बनेगा.

