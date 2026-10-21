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मध्य प्रदेश के स्कूलों में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, 200 नए सांदीपनि स्कूल भी खुलेंगे

अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपते मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों का निपटारा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 950 अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में 200 नए सांदीपनि स्कूल भी खोले जाने का निर्णय सरकार ने आज ही किया है."

मुख्यमंत्री ने कहा "जनजातीय क्षेत्रों में भी 200 नए विद्यालय भवन बनाए जाएंगे. राज्य सरकार अब तक 85 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां कर चुकी है. अब स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही नई भर्तियां होने जा रही हैं." हालांकि भर्ती कब तक होगी, मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी नहीं दी.