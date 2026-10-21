मध्य प्रदेश के स्कूलों में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, 200 नए सांदीपनि स्कूल भी खुलेंगे
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद भरने की घोषणा की. शिक्षा विभाग में 950 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति. रिपोर्ट- बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:36 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों का निपटारा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 950 अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में 200 नए सांदीपनि स्कूल भी खोले जाने का निर्णय सरकार ने आज ही किया है."
मुख्यमंत्री ने कहा "जनजातीय क्षेत्रों में भी 200 नए विद्यालय भवन बनाए जाएंगे. राज्य सरकार अब तक 85 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां कर चुकी है. अब स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही नई भर्तियां होने जा रही हैं." हालांकि भर्ती कब तक होगी, मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी नहीं दी.
अनुकंपा नियुक्ति पत्र मिलते ही चेहरे खिले
किसी ने अपनी मां को खोया, तो किसी के सिर से पिता का साया उठा तो किसी के पति की मृत्यु के बाद पत्नी पर परिवार को चलाने का बोझ आ गया. ऐसे 950 अभ्यर्थियों को दीपावली के पहले सरकार ने बड़ी राहत दी है. लंबे समय से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन अनुकंपा नियुक्ति के 950 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए. मुख्यमंत्री ने कहा "अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी आगामी भर्तियों में भी हिस्सा ले सकेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग में अभी करीबन 350 मामले और पेंडिंग हैं, जिन्हें इस साल के अंत तक निपटा लिया जाएगा."
पति की मौत के बाद अपनों ने भी साथ छोड़ा
सिवनी की रहने वाली सुप्रिया रांगडाले आज बेहद खुश हैं. वे कहती हैं "करीब 4 साल के संघर्ष के बाद अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है. बीमारी के बाद उनके पति की मौत हो गई. पति की मौत के बाद मेरे सामने दो बच्चों और वृद्ध मां के भरण पोषण का संकट खड़ा गया. पति के निधन के बाद पिछले चार सालों से अनुकंपा नियुक्ति के कई जगह आवेदन किए, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन ही मिला. इस दौरान उनके परिवार के लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली."
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अब परिवार चलाना थोड़ा आसान होगा
सुप्रिया कहती हैं "परिवार चलाने के लिए फिर वकालात के प्रोफेशन में लौटी, ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके. अब अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद जिंदगी में चुनौतियां थोड़ी आसान होती दिखाई दे रही हैं. खुशी है कि दीपावली के पहले सरकार ने बड़ी राहत दी है." लगभग ऐसी ही कहानी टीकमगढ़ जिले के खरगापुर की रहने वाली सपना गुप्ता की है.
वह बताती हैं "जमीन विवाद के चलते इस साल जनवरी में पति की गांव के ही लोगों के हत्या कर दी. पति की मौत के बाद परिवार में सिर्फ में दो बच्चे और बुजुर्ग सास बचे हैं. उन्हें विभाग में सहायक ग्रेड 3 पद पर नियुक्ति मिली है. नियुक्ति पत्र मिलने से अब लग रहा है कि परिवार चलाना थोड़ा आसान होगा."