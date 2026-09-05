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डेढ़ लाख शिक्षकों को मुख्यमंत्री मोहन यादव का तोहफा, ऑफलाइन होगा TET एग्जाम

शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान. राज्यपाल ने दी अहम सलाह. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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डेढ़ लाख शिक्षकों को मुख्यमंत्री मोहन यादव का तोहफा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 4:17 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अब ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे. शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने और शिक्षकों को बेहतर अवसर देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. यह घोषणा मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल के आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासन आकदमी में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समाराह के दौरान की. राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया.

बच्चों को डांट से नहीं, प्रेम से आगे बढ़ाए

राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा "बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनशीलता का ध्यान रखें. कई बच्चे असफलता को सहन नहीं कर पाते और छोटी सी घटना भी उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है. ऐसे में शिक्षक और अभिभावक बच्चों को डांटने के बजाय प्रेम और समझदारी से आगे बढ़ाएं. गलती करने पर बच्चे को समझाते हुए दोबारा गलती नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. शिक्षकों के व्यवहार में भी ऐसा परिवर्तन जरूरी है, जिससे कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले."

शिक्षकों को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फैलाई शिक्षा की अलख

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अच्छा काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं. जो यहां सम्मान पा रहे हैं, वही सही मायने में सम्मान के हकदार हैं. बालाघाट के राजेश कटरे और महेश कुमार कटरे ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हुए बच्चों को पढ़ाने के साथ जागरूक किया, जहां जाने से पहले शिक्षक संकोच करते थे. पूर्वई ब्लॉक की शिक्षिका बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बाद उनकी माताओं और परिजनों को भी शिक्षित करने का काम कर रही हैं. नरसिंहपुर के हल्के वीर ने साइकिल से बच्चों के घर जाकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाया. ऐसे शिक्षकों को आज सम्मान किया जा रहा है."

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भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समाराह (ETV BHARAT)

मैकाले की शिक्षण पद्धति बदली, अब नई शिक्षा नीति

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "पहले शिक्षा के क्षेत्र में जिन संसाधनों की कमी थी, उसकी पूर्ति करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है. मैकाले की शिक्षण पद्धति जो रोजगार मूलक नहीं थी, इसके डेवलपमेंट और व्यवसायिक शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था. उस शिक्षण पद्धिति को अलग करके हमारी सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है.नई शिक्षा नीति पर काम करना सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया था."

शिक्षकों को नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र

शिक्षक दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशभर से चयनित 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया. चयनित शिक्षकों को शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र के साथ 25 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई. इसके साथ ही समारोह में वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश के दो शिक्षकों का भी विशेष सम्मान किया जाएगा. भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा चयनित और राष्ट्रपति से सम्मानित शीला पटले और भेरूलाल औसारा को शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया.

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मध्य प्रदेश के 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश के ये 33 शिक्षक सम्मानित

मध्य प्रदेश के चयनित और सम्मानित शिक्षक इस प्रकार हैं-पूनम मिश्रा, बिहारी लाल प्रजापति, अरुण कुमार भादे, बलराम अहिरवार, मुकेश कुमार शर्मा, अरुण कुमार मित्तल, मुकेश कुमार प्रजापति, मनीष तिवारी, अजय कुमार मिश्रा, मुकेश नागर, राजेश महेश्वरी, मोहित कुमार गर्ग, पूजा पाण्डेय, सतीश कुमार पाण्डेय, श्वेता तिवारी, शिवलाल दांगी, धन्नालाल बिसेन, रितेश कुमार पथाडे, सुखनंदन साहू, नरेन्द्र कुमार भारद्वाज, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, महेन्द्र सिंह ठाकुर, राकेश कुमार गुप्ता, शिखा शर्मा, महेन्द्र सिंह पवार, ज्योति पाठक, राकेश कुमार वर्मा, सुरेश चंद्र सोनी, शर्मिला उपाध्याय, रीना देवी कटरे, हेमंत कुमार वैद्य, राकेश कुमार द्विवेदी और सीमा परमार.

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