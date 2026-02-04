ऑनलाइन गेमिंग में 14 साल के मासूम की मौत के बाद एक्शन में मोहन सरकार, बनाने जा रही SOP
मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार बनाने जा रही एसओपी, हजारों रुपए हारने के बाद 8वीं के छात्र ने कर ली थी आत्महत्या.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 8:57 PM IST
भोपाल: ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह बच्चों की जिंदगी पर सीधा खतरा बनते जा रही है. ऑनलाइन गेमिंग में उलझे भोपाल में 14 साल के नाबालिग की आत्महत्या के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सख्ती के संकेत देते हुए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जल्द एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी करने का ऐलान किया है.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ठोस नियम बनाने जा रही है. इसके लिए एसओपी यानि मानक संचालन प्रक्रिया बनाने जा रही है. जिससे ऑनलाइन गेमिंग की लत और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके."
ऑनलाइन गेम में 28 हजार रुपए हार गया था नाबालिग
राजधानी के पिपलानी इलाके में रहने वाला अंश साहू कक्षा 8वीं में पढ़ता था. वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. अंश को मोबाइल गेम फ्री-फायर खेलने की लत लग गई थी. इसी गेम में वह करीब 28 हजार रुपये हार गया था. बताया जा रहा है कि इस नुकसान की जानकारी माता-पिता को लगने के डर और मानसिक दबाव में वह टूट गया. जब माता-पिता एक रिश्तेदार की तेरहवीं में शामिल होने गए थे, उसी दौरान अंश ने घर में आत्मघाती कदम उठा लिया. इस घटना के बाद सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कड़ा एक्शन लेने का निर्णय लिया है.
'कर्ज लेकर जनकल्याण करना गलत नहीं'
भोपाल में जीतू पटवारी की पत्रकारवार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "बिना तथ्य के विरोध करना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है. मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम कर्ज लिया है." सारंग ने कहा कि "ऋण लेकर जनकल्याण करना गलत नहीं है और देश-दुनिया के अर्थशास्त्री भी इसी मत के हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में आर्थिक अनुशासन बना हुआ है और केंद्रीय बजट 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव रखता है, जिसमें हर क्षेत्र के लिए प्रावधान हैं."
सारंग ने कांग्रेस को दिया चैलेंज
मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "कांग्रेस में अपने गुर्गों को पद देना परंपरा बन गई है." सारंग ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को एकसाथ इकट्ठा करके दिखाए. उन्होंने आरोप लगाया कि "कांग्रेस में न कोई अनुशासन है और न ही संगठन की मजबूती. पार्टी केवल बयानबाजी और आपसी खींचतान तक सीमित रह गई है, जिसका खामियाजा उसे लगातार भुगतना पड़ रहा है."
'राष्ट्र प्रथम की नीति से भारत विश्वगुरु की ओर'
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भारत-अमेरिका ट्रेड डील बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "कांग्रेस नेताओं को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है और उनके नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है. अमेरिका के साथ हुई डील यह दर्शाती है कि भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है." सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी स्क्रिप्टेड बातें करते हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भी वही दोहराते हैं.