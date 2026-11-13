सबसे बड़े निवेशक देश से मध्य प्रदेश में आएगा इंवेस्टमेंट, सात समंदर पार मोहन यादव ने बिछाया जाल

सबसे बड़े निवेशक देश से मध्य प्रदेश में आएगा इंवेस्टमेंट, सात समंदर पार मोहन यादव ने बिछाया जाल
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 23 नवंबर को सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर होंगे रवाना. बड़े निवेशकों से होगी चर्चा. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:14 PM IST
भोपाल: भारत में विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर सबसे बड़ा स्त्रोत माना जाता है. जनवरी 2000 से दिसंबर 2025 के दौरान कुल विदेश निवेश का 24.77 फीसदी सिर्फ सिंगापुर से आया है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए अब 5 दिन की सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 23 नवंबर की रात मध्य प्रदेश से विदेश यात्रा पर रवाना होंगे. अपनी 5 दिन की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री दोनों देशों के बड़े निवेशकों, औद्योगिक संगठनों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री निवेशकों और उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2027 के लिए भी आमंत्रित करेंगे.
सिंगापुर-दक्षिण कोरिया से मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा उम्मीद
मध्य प्रदेश को सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से निवेश के मामले में सबसे ज्यादा उम्मीद है. सिंगापुर देश का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है. जनवरी 2000 से दिसंबर 2025 के दौरान देश में एफडीआई का इक्युटी फ्लो 777.42 बिलियन डॉलर रहा है. इसमें सिंगापुर का एफडीआई इक्विटी फ्लो 192.54 बिलियन डॉलर रहा है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार सिंगापुर के निवेशकों की तरफ ज्यादा उम्मीद से देख रहा है.
5 दिन की विदेश यात्रा पर मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 23 नवंबर की रात सिंगापुर और साउथ कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे. यात्रा के दौरान सिंगापुर के उद्योगपतियों, निवेशकों और औद्योगिक संगठनों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे. इस दौरान कई निवेशकों से मुख्यमंत्री की वन टू वन चर्चा भी होगी. यात्रा के दौरान 26 और 27 नवंबर को साउथ कोरिया के सिओल में कोरियाई उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे.
मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एम सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला भी रहेंगे. यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर, आईटी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए एमओयू की उम्मीद है.
पाइपलाइन में 28 हजार करोड़ का विदेशी निवेश
विदेश कंपनियों को मध्य प्रदेश में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में करीबन 10 कंपनियों से 28 हजार करोड़ का विदेशी निवेश जमीन पर उतरने की तैयारी में है. पिछले साल हुई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट और उसके बाद कई कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है. अब इन कंपनियों को मध्य प्रदेश की जमीन पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
एमपीआईडीसी के प्रबंधन निदेशक चंद्रमौली शुक्ला के मुताबिक, "ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2027 के पहले मध्य प्रदेश में वैश्विक कंपनियों को लाने के प्रयास चल रहे हैं और इसके तहत ही दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में विदेशी निवेशकों के साथ बैठकों की योजना बनाई गई है.
मध्य प्रदेश में कई विदेशी कंपनियों का निवेश
मध्य प्रदेश में कई विदेशी कंपनियां निवेश करने जा रही है. इनमें स्पेन की कंपनी सबमर भोपाल के पास 19 हजार करोड़ की एआई रेडी डेटा सेंटर, आगर मालवा में मैक्केन फूड्स, हेलियन कंपनी फार्मा और पीथमपुर में टोपपन स्पेशलिटी फिल्म्स निवेश करने जा रही है. इसके अलावा उज्जैन, ग्वालियर, नर्मदापुरम में चिकित्सा उपकरण, टेक्स्टाइल परियोजनाओं में निवेश की तैयारी की जा रही है. उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 9200 करोड़ के प्रोजेक्ट भूमिपूजन के स्तर पर हैं.