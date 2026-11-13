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सबसे बड़े निवेशक देश से मध्य प्रदेश में आएगा इंवेस्टमेंट, सात समंदर पार मोहन यादव ने बिछाया जाल

विदेशी निवेश के लिए सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जाएंगे मोहन यादव ( ETV Bharat )

भोपाल: भारत में विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर सबसे बड़ा स्त्रोत माना जाता है. जनवरी 2000 से दिसंबर 2025 के दौरान कुल विदेश निवेश का 24.77 फीसदी सिर्फ सिंगापुर से आया है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए अब 5 दिन की सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं.