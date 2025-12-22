ETV Bharat / state

गांव-गांव में मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, मोहन सरकार लगाने जा रही गजब का सिस्टम

भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों को बारिश, आंधी जैसी मौसम से जुड़ी जानकारी अब बहुत सटीक मिल सकेगी. केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया मौसम सूचना नेटवर्क एंड डाटा प्रणाली परियोजना यानी विन्ड्स की शुरुआत अब मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मध्य प्रदेश में शुरू करने को लेकर अनुशंसा दे दी गई है. इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों में ऑटोमेटिक रेन गेज और सभी तहसील में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाया जाएगा. इससे मौसम से जुड़ी सभी जानकारियां बेहद सटीक मिलेंगी.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी. मंत्री राकेश सिंह ने बताया, "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विन्ड्स परियोजना पर 434 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी. इसमें राज्य सरकार पर 147 करोड़ रुपए का भार आएगा. इसके तहत प्रदेश के सभी पंचायतों में वर्षा मापी यंत्रों को लगाया जाएगा. इससे यह पता चल पाएगा कि जिले के किस गांव में कितनी वर्षा रिकॉर्ड हुई है. इसके अलावा सभी तहसील में वेदर सिस्टम स्थापित किया जाएगा. इससे क्षेत्र में कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी.

63 किलोमीटर सड़क होगी फोरलेन

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "प्रदेश के बड़वाह से धामनोद मार्ग को 2 लेन से 4 लेन का किया जाएगा. 63 किलोमीटर लंबी यह सड़क 2 नेशनल हाईवे को जोड़ेगी. इस सड़क से महेश्वर जैसे प्रमुख स्थानों को भी जोड़ा जाएगा. इसका मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निर्माण किया जाएगा. इस सड़क पर अभी सरकार को 900 करोड़ की राशि देनी होगी, बाकी राशि 30 सालों में देना होगी. सड़क की कुल लागत 2500 करोड़ रुपए होगी. इस सड़क के बनने के बाद 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर वाहन दौड़ सकेंगे."

विकास से जुड़ी योजनाओं के कार्य रहेंगे जारी

आंगनबाड़ी सेवा योजना को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम, आंगनबाड़ी शिक्षा, आंगनबाडी भवन निर्माण जैसे कार्य जारी रहेंगे.

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इसके लिए अतिरिक्त राशि 197 करोड़ की अनुशंसा की गई है. इसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, 12 मल्टी स्टोरी ब्लॉक बनाए जाएंगे.

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि "राजधानी भोपाल में मेट्रो चलने के बाद अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 2 शहर में मेट्रो ट्रैक का नेटवर्क स्थापित हो गया है. इंदौर में 3.3 किलोमीटर के अंडरग्राउंड रूट को भी अनुमति मिल गई है."

2 मेडिकल कॉलेज का मंगलवार को होगा भूमिपूजन

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया, "23 दिसंबर को प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन करेंगे." कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि "मंत्रियों की अध्यक्षता वाली प्रदेश की सभी समितियों का गठन किया जाए और उनकी बैठकें आयोजित की जाएं. साथ ही जिस समिति का मनोनयन होना बाकी है, उनकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए."