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मोदी के मन वाले मध्य प्रदेश में UCC बिल कहां अटका, देरी पर मोहन यादव का नया प्लान

मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था "उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है. गुजरात मे लागू होगा. लेकिन अब जब यूनिफार्म सिविल कोड गुजरात में भी लागू हो गया, तब सवाल उठ रहा है कि मध्यप्रदेश की जिस जमीन से पीएम मोदी ने यूनिफार्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया, उसी मध्य प्रदेश में इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है. क्या ये किसी रणनीति के तहत है."

सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक इंटरव्यू में यूसीसी को लेकर कहा था "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में ये लागू हो गया. गुजरात में लागू होगा. जैसे-जैसे हमारी सुविधा रहेगी हम लागू करेंगे." लेकिन सवाल ये है कि पीएम मित्रा पार्क से लेकर साइबर तहसील तक मोदी सरकार की हर पहल को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू करने वाली मोहन सरकार क्यों वैट एण्ड वॉच के मोड में है. क्या मोहन यादव रणनीति के तहत यूसीसी लागू करने में देरी कर रहे हैं.

भोपाल : मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 27 जून 2023 की तारीख. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम में बोल रहे थे. पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा था "एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा." दिसम्बर 2023 में मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी. उसके बाद ये माना जाने लगा था कि मध्य प्रदेश यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा.

मध्य प्रदेश में यूसीसी पर कोई पेच नहीं

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं "धारा 370 कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी का राष्ट्रव्यापी पार्टी के जन्म के साथ का एजेंडा है तो मोहन सरकार की नीयत पर इस मामले में कोई शक नहीं किया जा सकता." लेकिन फिर सवाल ये है कि उत्तराखंड, गुजरात में जिस तरह से ये लागू हुआ तो मध्य प्रदेश में क्या पेंच हैं. बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में इसे लेकर मंथन करना पड़ सकता है. लेकिन मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है. क्योंकि मध्यप्रदेश में फायदा ही है.

बीजेपी को नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं है. जो वोट छिटकता है वो वैसे भी छिटका ही हुआ है. यूसीसी लागू होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना. संभव है कि मोहन यादव चुनाव के नजदीक इसे लागू करें ताकि जो एकमुश्त वोट बीजेपी के साथ जाता है उस पर और मजबूत पकड़ बन सके.

यूसीसी में पीछे लेकिन मोदी के मन में ऐसे आगे है एमपी

यूसीसी के मामले में भले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने समय लिया हो लेकिन मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं जिनमें सरकार ने देश में सबसे पहले अमल में लाने का बीड़ा उठाया है. पीएम मित्रा पार्क योजना में देश का पहला पीएम मेगा इंटीग्रेटेड पार्क की बुनियाद धार जिले में रखी गई. इसी तरह से मोदी सरकार की पहल में डिजीटल साइबर तहसील की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही हुई. महिलाओं के स्वास्थय पर केन्द्रित स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज़ भी मध्यप्रदेश से ही हुआ. पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश से ही इस अभियान की शुरुआत की थी.

यूसीसी के लिए ये बोले थे मोहन यादव

जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने दो साल पूरे किए थे, तब मीडिया इंटरव्यू में उन्होने कहा था "यूसीसी लागू करने को लेकर मध्य प्रदेश में जैसी हमारी सुविधा होगी, हम इसे लागू करेंगे." असल में इसे लेकर एक विशेषज्ञ कमेटी का ऐलान भी मोहन सरकार के पहले शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जो इस मामले में पूरा अध्ययन करेगी. हालांकि मध्य प्रदेश में सत्ता का चेहरा बदलने के साथ ये सब ठंडे बस्ते में चला गया.