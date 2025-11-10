ETV Bharat / state

भोपाल में मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत, शरीर पर चोटों के निशान, गिरफ्त में दोस्त कासिम

पुलिस ने खुशबू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. हेड कॉन्स्टेबल प्रतीक कुमार के मुताबिक "मृतका के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं. बाकी रिपोर्ट में सामने आएगा कि मॉडल की मौत कैसे हुई. मॉडल खुशबू पिछले तीन साल से सोशल मीडिया पर एक्टिव थी. उसने इंस्टाग्राम पर डायमंड गर्ल 30 के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, जिस पर वह लगातार रील्स बनाकर डालती थी. खुशबू कई लोकल एड में कम कर चुकी है."

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 साल की एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान मॉडल खुशबू अहिरवार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि एक युवक उसे शहर के एक हॉस्पिटल में गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया. डॉक्टर्स ने जब युवती को चैक किया तो वह मृत थी, इसके बाद डॉक्टर्स की सूचना पर पुलिस ने मॉडल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं. उधर परिजनों का आरोप है कि वह अपने एक दोस्त के साथ उज्जैन घूमने गई थी.

बताया जा रहा है कि मॉडल एक दिन पहले दोस्त कासिम के साथ उज्जैन जाने का बोलकर गई थी. उसने अपनी मां लक्ष्मी अहिरवार को फोन कर बताया था कि वह कासिम के साथ उज्जैन जा रही है, आप परेशान मत होना, एक दिन में लौटकर आ जाएंगे. लक्ष्मी ने बताया कि "बातचीत के दौरान उसने कासिम से भी फोन पर बात कराई थी. कासिम ने भी बोला था कि वह परेशान न हो, हम एक दिन में लौटकर आ जाएंगे, लेकिन रात में ही कॉल आया कि बेटी हॉस्पिटल में है और खत्म हो गई है."

शरीर पर भी चोट के निशान

बताया जा रहा है कि मॉडल के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं. मॉडल के चोट के निशान किस किस्म के है इसकी फॉरेंसिक जांच होगी. उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं. इसके अलावा शरीर पर भी मारपीट के निशान मिले हैं. हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. डीएसपी दिव्या झारिया के मुताबिक "पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

भोपाल पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मॉडल की मौत के मामले में उसके दोस्त कासिम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच में हत्या के एंगल के अलावा प्रेम प्रसंग के एंगल को भी खंगाला जाएगा. परिजन के आरोपों को ध्यान में रखकर जांच होगी. आरोपी से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी कासिम आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है.