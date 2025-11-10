ETV Bharat / state

भोपाल में मॉडल की संदिग्ध हालत में मौत, शरीर पर चोटों के निशान, गिरफ्त में दोस्त कासिम

27 साल की एक मॉडल की राजधानी भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मॉडल के परिवार ने दोस्त कासिम पर लगाए आरोप.

Bhopal Fashion Model Dies
भोपाल में मॉडल की संदिग्ध मौत (KHUSHBU Instagram Image)
Published : November 10, 2025 at 5:52 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 6:15 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 साल की एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान मॉडल खुशबू अहिरवार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि एक युवक उसे शहर के एक हॉस्पिटल में गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया. डॉक्टर्स ने जब युवती को चैक किया तो वह मृत थी, इसके बाद डॉक्टर्स की सूचना पर पुलिस ने मॉडल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतका के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं. उधर परिजनों का आरोप है कि वह अपने एक दोस्त के साथ उज्जैन घूमने गई थी.

दोस्त कासिम के साथ लिव इन में थी मॉडल

पुलिस ने खुशबू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. हेड कॉन्स्टेबल प्रतीक कुमार के मुताबिक "मृतका के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं. बाकी रिपोर्ट में सामने आएगा कि मॉडल की मौत कैसे हुई. मॉडल खुशबू पिछले तीन साल से सोशल मीडिया पर एक्टिव थी. उसने इंस्टाग्राम पर डायमंड गर्ल 30 के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, जिस पर वह लगातार रील्स बनाकर डालती थी. खुशबू कई लोकल एड में कम कर चुकी है."

मॉडल की मौत पर परिजन और पुलिस का बयान (ETV Bharat)

दोस्त के साथ उज्जैन गई थी

बताया जा रहा है कि मॉडल एक दिन पहले दोस्त कासिम के साथ उज्जैन जाने का बोलकर गई थी. उसने अपनी मां लक्ष्मी अहिरवार को फोन कर बताया था कि वह कासिम के साथ उज्जैन जा रही है, आप परेशान मत होना, एक दिन में लौटकर आ जाएंगे. लक्ष्मी ने बताया कि "बातचीत के दौरान उसने कासिम से भी फोन पर बात कराई थी. कासिम ने भी बोला था कि वह परेशान न हो, हम एक दिन में लौटकर आ जाएंगे, लेकिन रात में ही कॉल आया कि बेटी हॉस्पिटल में है और खत्म हो गई है."

Dimond Fashion Model Khushbu Ahirwar
मॉडल खुशबू की संदिग्ध मौत (KHUSHBU Instagram Image)

शरीर पर भी चोट के निशान

बताया जा रहा है कि मॉडल के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं. मॉडल के चोट के निशान किस किस्म के है इसकी फॉरेंसिक जांच होगी. उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं. इसके अलावा शरीर पर भी मारपीट के निशान मिले हैं. हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. डीएसपी दिव्या झारिया के मुताबिक "पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Model Khushbu Ahirwar Model
खुशबू के मौत की जांच में जुटी पुलिस (KHUSHBU Instagram Image)

भोपाल पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मॉडल की मौत के मामले में उसके दोस्त कासिम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच में हत्या के एंगल के अलावा प्रेम प्रसंग के एंगल को भी खंगाला जाएगा. परिजन के आरोपों को ध्यान में रखकर जांच होगी. आरोपी से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी कासिम आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है.

Last Updated : November 10, 2025 at 6:15 PM IST

BHOPAL DIAMOND GIRL KHUSHBU AHIRWAR
KHUSHBU AHIRWAR MODEL
MADHYA PRADESH MODEL DIES
BHOPAL NEWS
BHOPAL FASHION MODEL DIES

