पुलिस की गिरफ्त में मॉडल खुशबू की मौत का आरोपी, उज्जैन ले जाने का खोला राज

छोला थाना प्रभारी सरस्वती चौधरी के मुताबिक "पूछताछ में आरोपी कासिम ने बताया है कि वह खुशबू के साथ लिव इन में रह रहा था. उसकी खुशबू से करीब डेढ़ साल पहले एक लाउंज में मुलाकात हुई थी. इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उससे बात होने लगी. बाद में हम दोनों के बीच प्यार हो गया और हम साथ रहने लगे. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि खुशबू प्रेग्नेंट थी."

भोपाल: राजधानी भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कासिम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है. आरोपी ने खुशबू से मारपीट की घटना से इनकार किया है. पूछताछ में उसने बताया है कि वह खुशबू को उज्जैन अपने परिजनों से मिलवाने के लिए लेकर गया था. वह खुशबू से शादी करने की तैयारी कर रहा था.

मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है.

मध्य प्रदेश में मॉडल खुशबू की संदिग्ध मौत (Khushboo Instagram Image)

मां ने लगाए थे हत्या के आरोप

घटना के दिन खुशबू को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद कासिम मौके से फरार हो गया था. पुलिस, हॉस्पिटल की सूचना पर मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की थी. उधर खुशबू की मां लक्ष्मी अहिरवार और उसकी बहन ने मौत के मामले में आरोपी कासिम अहमद पर हत्या के आरोप लगाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि "हत्या के पहले खुशबू के साथ मारपीट की गई थी, उसके शरीर पर मारपीट के कई निशान मिले हैं." अभी पुलिस मां और बहन के बयान दर्ज नहीं कर सकी है.

राहुल बनकर खुशबू से मिला था कासिम

मृतक खुशबू की बहन तारा अहिरवार ने आरोप लगाया है कि "आरोपी कासिम उसकी बहन खुशबू से पहले राहुल बनकर मिला था. वह लंबे समय तक राहुल नाम से ही मिलता रहा, लेकिन असली नाम उसे तब पता चला जब एक मामले में वह जेल चला गया. जब खुशबू उससे मिलने जेल गई तब पता चला कि उसका नाम राहुल नहीं, बल्कि कासिम है. इसके बाद से खुशबू तनाव में रहने लगी थी और उससे रिश्ता खत्म करना चाहती थी."