भोपाल से स्वच्छता की सीख लेंगे उत्तराखंड के नगरीय निकाय, कचरा प्रबंधन देखने पहुंचे अधिकारी
भोपाल के कचरा प्रबंधन सस्टेनेबल मॉडल को अपनाने की तैयारी में उत्तराखंड के नगरीय निकाय, जायजा लेने राजधानी पहुंचे महापौर सहित अधिकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 4:43 PM IST
भोपाल: भोपाल नगर निगम स्वच्छता को लेकर निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है. जिससे प्रभावित होकर अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के नगरीय निकाय भी भोपाल नगर निगम के कचरा प्रबंधन सस्टेनेबल मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं. शुरुआत उत्तराखंड के नगरीय निकायों से होने वाली है. इसके लिए उत्तराखंड से महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त और शहरी विकास निदेशलय के अधिकारियों ने स्वच्छता को लेकर भोपाल शहर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और इस प्रक्रिया को समझा.
उत्तराखंड के शहरों में लागू होगा भोपाल मॉडल
बुधवार को उत्तराखंड से आए प्रतिनिधि मंडल ने आईएसबीटी स्थित महापौर कार्यालय के सभाकक्ष में मालती राय और निगम आयुक्त संस्कृक्ति जैन से मुलाकात की. इस दौरान नगर निगम भोपाल द्वारा शहर से निकलने वाले कचरे के बेहतर प्रबंधन के क्रियान्वयन सस्टेनेबल मॉडल की उत्तराखंड के विभिन्न निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सराहना की व उत्तराखंड के शहरों में इसे अपनाने को कहा. इस दौरान महापौर मालती राय ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मान किया, जबकि उत्तराखंड प्रतिनिधि मंडल ने भी महापौर राय व निगम आयुक्त संस्कृक्ति जैन को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया.
नगर निगम के प्लांट का भी किया निरीक्षण
उत्तराखंड के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में की जा रही स्वच्छता की गतिविधियों एवं कचरा प्रबंधन संबंधी कार्यों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा और कचरा प्रबंधन रिसाइकल हब व कचरा कैफे आदि के संबंध में चर्चा भी की और इनकी कार्य पद्धति को भी समझा. प्रतिनिधिमंडल ने स्वच्छता की गतिविधियों एवं कचरा प्रबंधन तथा नवाचारों से संबंधित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कचरा प्रबंधन के साथ ही नारियल, धर्माकोल, कपड़ा आदि के रिसाइकलिंग प्लांटों की कार्य पद्धति व कचरा कैफे के कार्यों की जानकारी ली. वहीं रिसाइकल कर बनाए गए कपड़े के थैलों आदि को भी देखा.
- छिंदवाड़ा की स्कीम से चकाचक होंगे देश भर के सरकारी टॉयलेट, सीक्रेट जानने पहुंची FICCI
- शिवराज सिंह चौहान का संकल्प- इंदौर की तरह स्वच्छता में अव्वल होगा विदिशा शहर
- छिंदवाड़ा का क्लीनिंग कॉन्सेप्ट देश को आया पसंद, वॉश ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को नेशनल अवॉर्ड
3 महापौर के साथ ये प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल
उत्तराखंड के प्रतिनिधि मंडल में ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, हरिद्वार की महापौर किरन, काशीपुर के महापौर दीपक बाली, पोणी नगर पालिका की अध्यक्ष हिमानी नेगी, डीडी हाट के अध्यक्ष गिरीश चुफाल, लोहाघाट के अध्यक्ष गोविंद वर्मा, चंपावल की अध्यक्ष प्रेमा पांडे, तपोवन नगर पंचायत की अध्यक्ष विनिता देवी, रूद्रपुर नगर निगम की आयुक्त शिप्रा जोशी, शहरी विकास निदेशालय के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कालिका प्रसाद और स्वच्छ भारत मिशन उत्तराखंड के स्टेट मिशन मैनेजर मनोज पांडे शामिल रहे.