भोपाल में सायरन बजते ही ब्लैकआउट, इलाके में दहशत, सामने आई बड़ी वजह
भोपाल में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने हुई मॉक ड्रिल, अटल बिहारी वाजपेई परिसर में सिविल डिफेंस ने की मॉक ड्रिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 10:30 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 10:39 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में मंगलवार रात 8 बजे अचानक सायरन बजने लगे. इसके बाद ब्लैकआउट हो गया. लोगों को इस दौरान वास्तविक आपदा जैसा एहसास हुआ. तभी जानकारी दी गई कि ये मॉक ड्रिल है. दरअसल, आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए बड़े स्तर पर भोपाल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई. टीटी नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी परिसर में सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से अभ्यास कर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता का प्रदर्शन किया.
सायरन बजते ही हो गया ब्लैकआउट
सायरन बजते ही क्षेत्र में करीब 10 मिनट तक ब्लैकआउट हो गया. अचानक लाइट बंद होने से लोगों के बीच हलचल भी मच गयी लेकिन वास्तविक स्थिति का पता चलते ही लोगों ने राहत कि सांस ली. इस मॉक ड्रिल के जरिए हवाई हमले, आगजनी और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने का अभ्यास किया गया. मॉक ड्रिल में पांच अलग-अलग टीमों ने हिस्सा लिया.
रेस्क्यू रिस्पॉन्स टाइम पर किया गया फोकस
टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, घायल लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार देने और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने तक की पूरी प्रक्रिया का पूर्व अभ्यास किया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने रिस्पांस टाइम पर विशेष फोकस रखा. मॉक ड्रिल के दौरान ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को रस्सियों और विशेष तकनीकों की मदद से सुरक्षित नीचे उतारा गया. बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देते हुए रेस्क्यू किया गया.
लोगों को बताया गया, क्या करें क्या न करें
वहीं, आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल कार्रवाई कर आग बुझाने का प्रदर्शन भी किया. लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को यह भी बताया गया कि हवाई हमले या किसी बड़े खतरे के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें. नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने, अफवाहों से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी गई.
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एसडीएम अर्चना शर्मा ने बताया, '' इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस सेवाओं की टीमें तैनात रहीं. इस तरह के पूर्व अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपदा या आपात स्थिति में तेजी से राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करना है.''