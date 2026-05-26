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भोपाल में सायरन बजते ही ब्लैकआउट, इलाके में दहशत, सामने आई बड़ी वजह

भोपाल में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने हुई मॉक ड्रिल ( Etv Bharat )