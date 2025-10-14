ETV Bharat / state

'भारत में होगा मोबाइल से लेकर टीवी चिप का निर्माण' आत्मनिर्भर भारत के संयोजक ने बताया पूरा प्लान

बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी होने में बीजेपी में हुई देरी को लेकर जब राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है. नाम फाइनल हो चुके हैं. शीघ्र कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे. ईटीवी भारत को दिए उनके इस बयान के तुरंत बाद ही बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई.

भोपाल: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली सूची जारी होने के कुछ देर पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भोपाल में ईटीवी भारत से बातचीत में ये संकेत दे दिया था कि चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और उम्मीदवार बस अब शीघ्र ही घोषित कर दिए जाएंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के सिलसिले में भोपाल पहुंचे थे. उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि आत्मनिर्भर हुए भारत में अब मोबाइल से लेकर टीवी की चिप तक भारत में ही बनेंगी. गुजरात में तो चिप का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक अरुण सिंह ने बताया कि "आत्मनिर्भर भारत के साथ हम विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वदेशी को प्रोत्साहित किया जा रहा है. एक ही मंत्र स्वदेशी को प्रोत्साहित करो स्वदेशी को अपनाओ." अरुण सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि "भारत का युवा बेहद प्रतिभाशाली है. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है. कुटीर उद्योगों के माध्यमों से अब गांव से लगाकर कस्बे और शहर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं." उन्होंने कहा कि "पीएम मोदी ने जो मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया है, उसमें भारत दुनिया के बड़े निर्यातक देश के तौर पर उभरा है. भारतीय जनता पार्टी ने समाज के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को जनांदोलन में बदला है. इस अभियान के साथ घर घर स्वदेशी का मंत्र गूजेंगा."

मोबाइल और टीवी चिप के साथ ऐसे बना भारत आत्मनिर्भर

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि "मोबाइल से लेकर गाड़ियों तक कम्प्यूटर टीवी तक जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं, पहले इन्हें बनाने वाली कंपनियां भारत में नहीं थी. इनके महंगा होने की वजह से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनसे आ सकता था. अब भारत ने इस क्षेत्र में भी निवेश किया और 6 सेमीकंडक्टर यूनिट भारत में लगने जा रही है.

अब सेमीकंडक्टर चिप भी भारत में बनेंगी और उनका हम निर्यात करेंगे. भारत इसके प्रोडक्शन के साथ चिप बनाने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में अग्रणी होगा." उन्होंने कहा कि गुजरात में तो प्रोडक्शन शुरू ही होने जा रहा है.