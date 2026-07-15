क्या आम और क्या खास, भोपाल में हूटर हटवाने सड़क पर आई कोर्ट, मौजूद रहे 4 मजिस्ट्रेट
भोपाल में चलित न्यायिक कोर्ट की सख्ती, हूटर, ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट पर बड़ी कार्रवाई, प्रभावी लोगों को भी नहीं छोड़ा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : July 15, 2026 at 9:16 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल में मंगलवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया. एमपी नगर स्थित अंबेडकर ब्रिज के नीचे चलित न्यायिक कोर्ट (मोबाइल कोर्ट) के माध्यम से कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस की कार्रवाई देखने और उसका वीडियो बनाने लगे, जिससे कुछ समय के लिए वहां भीड़ लग गई. इस दौरान आम हो या खास, सबपर कार्रवाई हुई.
4 मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चालानी कार्रवाई
भोपाल में चलित न्यायिक कोर्ट की मंगलवार शाम को सख्ती देखने को मिली हूटर, ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट पर बड़ी कार्रवाई की गई. यह विशेष अभियान भोपाल जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर आयोजित किया गया. अभियान में जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) सहित चार न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे. ट्रैफिक पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने वाहनों की सघन जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई की. इस दौरान जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों पर भी अवैध नंबर प्लेट देखकर कार्रवाई की गई.
अवैध हूटर लगाने पर 3 हजार का जुर्माना
जांच के दौरान वाहनों पर लगे अवैध हूटर (सायरन), काली फिल्म, नियमों के विरुद्ध लगी पदनाम (नेम प्लेट), गलत और मानक के अनुरूप नहीं लगी नंबर प्लेट और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच की गई. जिन वाहनों में अनियमितताएं मिलीं, उन्हें मौके पर ही रोककर प्रकरण तैयार किया गया और चलित न्यायिक कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. कार्रवाई के दौरान वाहनों से अवैध हूटर, ब्लैक फिल्म और अन्य आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटवाई गईं. साथ ही संबंधित वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई. अवैध हूटर लगाने पर 3,000 रु और ब्लैक फिल्म लगाने पर 500 रु का चालान किया गया. अन्य उल्लंघनों में भी नियमानुसार जुर्माना लगाया गया.
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बिना हेलमेट चलने वाले भी रडार पर
इधर ट्रेफिक एसीपी देवेंद्र यादव ने कहा, '' भोपाल पुलिस हेलमेट को लेकर भी सख्त अभियान चला रही है. शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर 14 से अधिक चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले चारपहिया वाहन चालकों और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.