मध्य प्रदेश में विधायकों को नए वाहन खरीदने पर रियायत, पाइपलाइन में हाउस लोन योजना

मध्य प्रदेश में विधायकों को नए वाहन खरीदने पर रियायत ( ETV BHARAT )

राज्य सरकार प्रदेश के सभी विधायकों को ब्याज अनुदान योजना के तहत 5 साल की अवधि के लिए वाहन खरीदने पर अनुदान दे रही है. इस योजना के तहत विधायक 15 से लेकर 30 लाख रुपए तक की कीमत के वाहन खरीद सकते हैं. यदि विधायक 15 लाख रुपए तक के वाहन खरीदते हैं तो उन्हें 4 प्रतिशत ब्याज राशि ही भरना होगी. बाकी राशि सरकार भरेगी.

भोपाल : मध्यप्रदेश के विधायकों को सरकार अब 4 फीसदी ब्याज दर पर नया वाहन खरीदने की सुविधा देगी. इसमें राज्य सरकार यह भी सुविधा देने जा रही है कि यदि ब्याज अनुदान योजना का लाभ उठाकर लिया गया वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो विधायक तत्काल दूसरा वाहन भी इस योजना के अंतर्गत ले सकेंगे. संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को इस योजना में किए गए प्रावधानों की जानकारी भेज दी है. इस योजना का लाभ उठाने विधायकों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं.

यदि विधायक 15 लाख से 30 लाख रुपए तक के वाहन खरीदते हैं तो 2 फीसदी ब्याज राशि का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा. यह लाभ 5 साल तक दिया जाएगा. इस योजना में इलेक्ट्रिक वाहन को भी शामिल किया गया है. यह योजना कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी, जिसे अब फिर शुरू कर दिया गया है.

वाहन क्षतिग्रस्त होने पर फिर मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने अब इस योजना में एक और नया प्रावधान किया है. अब तय किया गया है कि यदि विधायक ब्याज अनुदान योजना के तहत कोई वाहन खरीदता है और वह किसी कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो विधायक को फिर इस योजना का लाभ मिल सकता है. हालांकि इसमें प्रावधान किया गया है कि इसमें ब्याज अनुदान की अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए. विधायकों को पूर्व में लिए गए वाहन के लोन की बाकी राशि को ब्याज सहित भरना होगा. इसके बाद ब्याज अनुदान के साथ विधायक नया वाहन खरीद सकेंगे.

जल्द मिल सकता है मकानों पर भी राहत

वाहनों के बाद विधायकों को जल्द ही आवास के लिए लोन पर ब्याज अनुदान की राहत भी मिल सकती है. समिति द्वारा इस प्रस्ताव को संसदीय कार्य विभाग भेजा गया है. इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि विधायकों को जल्द ही नया आवास खरीदने पर ब्याज पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है.