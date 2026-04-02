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अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर स्टडी के लिए कांग्रेस में एडवायजरी काउंसिल, मध्य प्रदेश से चुने गए ये इकलौते विधायक

कांग्रेस ने माइनोरिटीज के मामलों के लिए बनाई एडवायजरी काउंसिल ( ETV Bharat )