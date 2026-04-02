अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर स्टडी के लिए कांग्रेस में एडवायजरी काउंसिल, मध्य प्रदेश से चुने गए ये इकलौते विधायक
कांग्रेस पार्टी ने माइनोरिटीज से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए बनाई एडवायजरी काउंसिल, मध्य प्रदेश के विधायक आरिफ मसूद काउंसिल का हिस्सा बने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 5:38 PM IST
भोपाल: भोपाल कांग्रेस देश भर के अल्पसंख्यकों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रही है. ये पहली बार है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने माइनोरिटीज से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए अलग से एडवायजरी काउंसिल का गठन किया है. जानकारी के मुताबिक ये काउंसिल पूरे देश में अल्पसंख्यकों से जु़ड़े आर्थिक सामाजिक और और उनकी शिक्षा से जुड़े हर मामले पर बाकायदा स्टडी करेगी और ये रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी. मध्य प्रदेश से इस काउंसिल में एक मात्र नेता आरिफ मसूद हैं, जो भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक भी हैं.
कांग्रेस में पहली बार अल्पसंख्यकों के लिए एडवायजरी कमेटी
कांग्रेस में पहले संगठन सृजन अभियान के साथ पार्टी संगठन को मजबूती देने का नया प्रयोग किया था. अब देश भर में अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को जानने और उनकी समस्याओं को सामने लाने के लिए बाकायदा एक एडवायजरी काउंसिल का गठन किया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल की ओर से अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी को जारी पत्र में ये बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अल्पसंख्यक विभाग के लिए एक एडवायजरी कमेटी भी बनाई जाए.
साठ सदस्यीय इस समिति में तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे पार्टी के दिग्गत नेता हैं. इनके अलावा तेलंगाना सरकार में मंत्री की हैसियत में जो हैं पूर्व क्रिक्रेटर मोहम्मद अजरुद्दीन भी इस एडवायजरी कमेटी का हिस्सा हैं. बाकी माइनोरिटीज काउंसिल में सदस्य के तौर पर मुस्लिमों के अलावा इसाई और सिखों को भी जगह दी गई है.
मध्य प्रदेश से केवल एक कांग्रेसी विधायक को मिली जगह
देश भर से चुने गए अल्पसंख्यक नेताओं की सूची में हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले केवल एक विधायक को मौका मिला है. मध्य प्रदेश से अल्पसंख्यक नेताओं के तौर पर अकेले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को इस एडवायजरी कमेटी में जगह मिली है. ईटीवी भारत से बातचीत में आरिफ मसूद ने कहा कि पूरे देश में माइनोरिटीज के इश्यू पर डिस्कशन हो और उसके हल की तरफ जाएं इसका प्रयास होगा. राहुल गांधी की माइनोरिटीज को लेकर चिंता थी उसी सोच को लेकर ये कमेटी बनाई गई है. देश में माइनोरिटिजी को लेकर जो स्थिति है उसे लेकर कांग्रेस चितिंत थी. उनके मुद्दों को एड्रेस करने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई है.
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कांग्रेस का अपने कोर वोटर को मजबूत करने का है ये दांव
बीजेपी से मुकाबले के लिए बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ी कांग्रेस अब वापिस एक बार फिर अपने उस कोर वोटर का रुख कर रही है जिसने उसका मुश्किल में भी साथ दिया है. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "इसे इस तरह से समझिए कि कांग्रेस अब अपने कोर वोटर के भरोसे को और मजबूत करना चाहती है. फिर जिन पांच राज्यों में चुनाव है वहां भी ये वर्ग ठीक तादात में मौजूद हैं. लिहाजा पार्टी इसके जरिए ये संदेश भी देना चाहती है कि विपक्ष में होते हुए भी पार्टी की फिक्र ये वर्ग सबसे पहले है."