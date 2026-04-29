ETV Bharat / state

मक्का मदीना रुबात मामला: सबा पटौदी और सिकंदर पर हाजियों से फ्रॉड के आरोप, MLA ने की FIR की मांग

मक्का मदीना जाने वालों को नहीं मिल रही ठहरने की व्यवस्था, भोपाल विधायक ने जिम्मेदारों पर लगाए हज यात्रियों से धोखाधड़ी के आरोप.

Saba Patodi fraud Haj Pilgrim
आरिफ मसूद ने मक्का-मदीना रूबात मामले पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मक्का-मदीना रुबात मामला तूल पकड़ता जा रहा है. भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को वफ्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से मुलाकात की. उन्होंने सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हाफिज के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि, ''इन दोनों ने हाजियों के साथ धोखाधड़ी कि है''. वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि, ''हमने विधायक की शिकायत को गंभीरता के साथ सुना है. विधायक को हमने पूरे दस्तावेज एफिडेविट के साथ पेश करने को कहा है.''

विधायक ने सबा और सिकंदर पर लगाए आरोप
भोपाल से एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें मक्का और मदीना स्थित रूबात (हाजियों के ठहरने की व्यवस्था) को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इस संबंध में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिसमें सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हाफिज पर हाजियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है.

हज यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना
विधायक मसूद ने कहा कि, ''पिछले कई वर्षों से रुबात के मुद्दे को लेकर लगातार बैठकें आयोजित की जाती रही हैं. इन बैठकों में सिकंदर हाफिज द्वारा कमेटी बनाकर जल्द ही रुबात शुरू कराने का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, आज तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है. हर साल भोपाल के हाजी साहेबान मक्का-मदीना में रुबात मिलने की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.''

उन्होंने कहा कि, ''रुबात का निर्माण मंशा के अनुरूप किया गया था, ताकि रियासत भोपाल के हाजियों को पवित्र स्थलों पर ठहरने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके बावजूद वर्तमान स्थिति में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है.'' आरिफ मसूद ने हुए कहा कि, ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है."

सबा पटौदी-सिकंदर हाफिज पर FIR की मांग
आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड से मांग की है कि, ''सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हाफिज के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए. सिकंदर हाफिज कई बार यह कह चुके हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और वे दुबई शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं. ऐसे में आशंका जताई गई है कि वे देश छोड़ सकते हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग की गई है.''

इधर वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा कि, ''विधायक आरिफ मसूद ने जो शिकायत की है उसको गंभीरता के साथ सुना गया है. उनको कहा गया है कि वह सारे दस्तावेज पेश कर दें, वफ्फ बोर्ड इसकी जांच करवा लेगा. यदि एफआईआर की जरुरत पड़ी तो तत्काल थाने में कार्रवाई भी करवाई जाएगी.''

मक्का मदीना में रुबात का मामला पिछले 6 साल से चल रहा है. लेकिन अभी तक भोपाल, सीहोर, रायसेन से जाने वाले हज यात्रियों को रुबात नहीं मिल पा रहे हैं. अब देखना यह होगा कि वक्फ बोर्ड इस गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है और क्या हाजियों को उनका हक मिल पाता है या नहीं.

TAGGED:

MLA ARIF MASOOD ON SABA PATODI
DEMANDS FIR SABA PATODI
WAQF BOARD MADHYA PRADESH
SABA PATODI FRAUD HAJ PILGRIM
MECCA RUBAT ACCOMMODATION ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.