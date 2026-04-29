ETV Bharat / state

मक्का मदीना रुबात मामला: सबा पटौदी और सिकंदर पर हाजियों से फ्रॉड के आरोप, MLA ने की FIR की मांग

भोपाल: मक्का-मदीना रुबात मामला तूल पकड़ता जा रहा है. भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को वफ्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचकर बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से मुलाकात की. उन्होंने सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हाफिज के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि, ''इन दोनों ने हाजियों के साथ धोखाधड़ी कि है''. वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि, ''हमने विधायक की शिकायत को गंभीरता के साथ सुना है. विधायक को हमने पूरे दस्तावेज एफिडेविट के साथ पेश करने को कहा है.''

विधायक ने सबा और सिकंदर पर लगाए आरोप

भोपाल से एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें मक्का और मदीना स्थित रूबात (हाजियों के ठहरने की व्यवस्था) को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इस संबंध में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिसमें सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हाफिज पर हाजियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है.

हज यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना

विधायक मसूद ने कहा कि, ''पिछले कई वर्षों से रुबात के मुद्दे को लेकर लगातार बैठकें आयोजित की जाती रही हैं. इन बैठकों में सिकंदर हाफिज द्वारा कमेटी बनाकर जल्द ही रुबात शुरू कराने का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, आज तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है. हर साल भोपाल के हाजी साहेबान मक्का-मदीना में रुबात मिलने की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.''

उन्होंने कहा कि, ''रुबात का निर्माण मंशा के अनुरूप किया गया था, ताकि रियासत भोपाल के हाजियों को पवित्र स्थलों पर ठहरने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके बावजूद वर्तमान स्थिति में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है.'' आरिफ मसूद ने हुए कहा कि, ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है."