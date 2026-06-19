ETV Bharat / state

3 थाने, 10 पुलिस टीमें और सैकड़ों सीसीटीवी, भोपाल से लापता बच्चा मथुरा से बरामद

भोपाल से लापता हुआ 6 साल का मासूम भोपाल के कोहेफिजा से लापता 6 साल के मासूम को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ लिया. उसे मथुरा से पुलिस ने बरामद किया है. दरअसल, मासूम अंश मैना के अचानक लापता होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार तुरंत तीन थानों को उसकी तलाश में लगा दिया था. कोहेफिजा पुलिस ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया और करीब 10 अलग-अलग टीमों को तलाश में लगाया गया. पुलिस ने शहरभर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.

भोपाल: राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र से लापता हुआ 6 वर्षीय मासूम आखिरकार पुलिस की सतर्कता और लगातार चली खोजबीन के बाद मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया गया है. बच्चे के मिलने की खबर से पुलिस ने राहत की सांस ली है. पुलिस अब उसे शाम तक भोपाल लेकर आएगी. जांच के दौरान पुलिस को कई जगह बच्चा जाता हुआ दिखाई दिया.

पातालकोट एक्सप्रेस में चढ़ते दिखा मासूम

बच्चे की आखिरी लोकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर मिली. फुटेज में मासूम को पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए जीआरपी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अन्य राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया. ट्रेन जिन-जिन स्टेशनों से होकर गुजर रही थी. वहां के सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखी गई. आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली और मथुरा रेलवे स्टेशन पर मासूम अंश को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्चा सुरक्षित है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई जा रही है. कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि, ''मासूम बालक अंश को शाम तक भोपाल लाया जायेगा. फिर उससे और उसके परिजनों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि वह ट्रेन तक कैसे पहुंचा और अकेले मथुरा तक कैसे पहुंच गया. यह भी जांच का विषय है कि क्या किसी व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर ट्रेन में बैठाया था या वह स्वयं वहां पहुंच गया था.''

अंश की मां सिमरन का कहना है कि, ''मैं मल्टी केयर अस्पताल में भर्ती थी. तभी सुबह खेलते-खेलते अंश अचानक लापता हो गया. हमने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन वह कहीं नहीं मिला. इसके बाद हमने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी.''

मथुरा से लेकर आएगी भोपाल पुलिस

कोहेफिजा पुलिस की एक टीम मथुरा पहुंच चुकी है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को शाम तक भोपाल लाया जाएगा. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तकनीक, सीसीटीवी नेटवर्क और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से बड़ी से बड़ी चुनौती का भी समय रहते समाधान किया जा सकता है. फिलहाल, मासूम के सुरक्षित मिलने से परिवार, पुलिस और पूरे शहर ने राहत की सांस ली है.