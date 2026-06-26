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मीसाबंदियों को मिलेंगी स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों जैसी सुविधाएं! मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

भोपाल में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन. डॉ मोहन यादव बोले-कांग्रेस की 5 पीढ़ियों ने किया संविधान का दुरुपयोग, नहीं बदली कांग्रेस की विचारधारा.

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भोपाल में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 5:20 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अब लोकतंत्र सैनानियों को तीर्थाटन के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी उपलब्ध कराएगी. भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने यह ऐलान किया है. सीएम ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए प्रदेश भर के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में 2 दिन निशुल्क ठहरने की व्यवस्था का भी ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही उन्हें ताम्रपत्र भी दिए जाएंगे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया. इंदिरा गांधी की आज चौथी पीढ़ी मैदान में है, लेकिन विचारधारा कांग्रेस की अभी भी वैसी ही है, जैसी पहले थी.

'कांग्रेस की 5 पीढ़ियों ने किया संविधान का दुरुपयोग'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "लोकतंत्र सेनानियों की लड़ाई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के समान है. आपकी लड़ाई की वजह से ही आज लोकतंत्र सुरक्षित है. कांग्रेसी हाथ में संविधान की किताब लेकर बात करते हैं लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया है तो वह कांग्रेस है."

मोहन यादव ने मीसाबंदियों को कई सुविधाएं देने का किया ऐलान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "कांग्रेस की 5 पीढ़ियों ने संविधान का दुरुपयोग किया. वो किस मुंह से आज संविधान की बात करते हैं. कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है. कांग्रेस को शासन करने का बहुत लंबा समय मिला. हमारे देश के आजाद होने के बाद कई राष्ट्र आजाद हुए. जापान तो विश्वयुद्ध में करीबन खत्म हो गया था लेकिन आज वह देश कहां है और हमारा देश कहां है.

'स्वतंत्रता सैनानियों के बराबर मिले सम्मान'

कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा, "कार्यक्रम में कहा गया है कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम होगा लेकिन 95 साल और उससे ऊपर की उम्र के मीसाबंदियों का सम्मान होगा. मैं सोच रहा था कि 95 साल के लिए और कितना जीना है. मेरा सभी से आग्रह है कि खूब जियो लेकिन 95 के पहले मत जाओ. यह सम्मान प्राप्त करके जाओ.

MADHYA PRADESH MISABANDI PROGRAM
मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान (ETV Bharat)

लोकतंत्र सैनानी और स्वतंत्रता सैनानी के लिए सरकार ने कई और सुविधाएं दी हैं. सरकार ने तो सम्मान पत्र भी दे दिया लेकिन एक और मांग है लोकतंत्र सैनानियों को स्वतंत्रता सैनानियों के बराबर कर दो. लोकतंत्र सैनानियों को मिलने वाली 30 हजार की राशि को आयकर से मुक्त कर दिया जाए, हालांकि यह मांग केन्द्रीय वित्त मंत्री ने नहीं मानी."

'लोकतंत्र सैनानियों ने कभी हिंसा नहीं की'

लोकतंत्र सैनानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "देश में चुनाव इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने लोकशाही को स्थापित किया है. आपातकाल के दौरान इतने जुल्म के बाद भी लोकतंत्र सैनानियों के किसी आंदोलन ने कभी हिंसा नहीं की. यह प्रमाण है कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है. अटलजी से लेकर कई बड़े नेता जेल में बंद हो गए. दवाओं के अभाव में कई लोगों की मौत हो गई लेकिन हमने कभी हिंसा नहीं की. कांग्रेस की न्यायपालिका के खिलाफ जो मनोवृत्ति पहले थी वही आज भी है. यदि चुनाव में यह पार्टी हार जाए तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है."

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