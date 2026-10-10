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नफरत की आग में जल रहा समाज, मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय

भोपाल में एकजुट हुआ अल्पसंख्यक समुदाय ( Etv Bharat )

भोपाल : देश में हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और धार्मिक भेदभाव के मुद्दों को लेकर शुक्रवार को भोपाल के शाहजहांनी पार्क में अल्पसंख्यक समुदायों ने शांति पूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान संयुक्त मंच ने इन मुद्दों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और प्रशासन से संविधान के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है. मंच से कहा गया कि किसी पर आरोप लगना और उसका दोषी साबित होना अलग-अलग बातें हैं, लेकिन कई मामलों में जांच से पहले ही भीड़ दबाव बनाने लगती है. इससे कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होने का खतरा है.

भोपाल के शाहजहांनी पार्क में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रदर्शन (Etv Bharat) आरोप लगते ही भीड़ बनाने लगती है दबाव ईसाई समाज के प्रतिनिधि रेवरेंड फादर अनिल मार्टिन ने कहा, '' धार्मिक मामलों में आपत्तिजनक बयान, नफरत फैलाने वाली भाषा और दूसरे धर्मों के अपमान की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं. कई बार लोग समूह में थानों और सरकारी आवासों तक पहुंचकर दबाव बनाते हैं और जांच पूरी होने से पहले ही कार्रवाई की मांग करने लगते हैं. उन्होंने इसे दबाव की राजनीति बताते हुए कहा कि कानून के तहत निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए.''