नफरत की आग में जल रहा समाज, मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय
अल्पसंख्यक समुदाय ने कहा आरोप लगते ही भीड़ बनाने लगती है दबाव, भीड़ नहीं, न्यायपालिका करे फैसला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:45 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:00 AM IST
भोपाल : देश में हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और धार्मिक भेदभाव के मुद्दों को लेकर शुक्रवार को भोपाल के शाहजहांनी पार्क में अल्पसंख्यक समुदायों ने शांति पूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान संयुक्त मंच ने इन मुद्दों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई और प्रशासन से संविधान के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है. मंच से कहा गया कि किसी पर आरोप लगना और उसका दोषी साबित होना अलग-अलग बातें हैं, लेकिन कई मामलों में जांच से पहले ही भीड़ दबाव बनाने लगती है. इससे कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होने का खतरा है.
आरोप लगते ही भीड़ बनाने लगती है दबाव
ईसाई समाज के प्रतिनिधि रेवरेंड फादर अनिल मार्टिन ने कहा, '' धार्मिक मामलों में आपत्तिजनक बयान, नफरत फैलाने वाली भाषा और दूसरे धर्मों के अपमान की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं. कई बार लोग समूह में थानों और सरकारी आवासों तक पहुंचकर दबाव बनाते हैं और जांच पूरी होने से पहले ही कार्रवाई की मांग करने लगते हैं. उन्होंने इसे दबाव की राजनीति बताते हुए कहा कि कानून के तहत निष्पक्ष जांच और कार्रवाई होनी चाहिए.''
मार्टिन ने कहा कि पहले अलग-अलग धर्मों के लोग त्योहारों पर एक-दूसरे के घर मिठाइयां भेजते थे. हिंदू परिवारों की ओर से राखी बांधने और धार्मिक आयोजनों में सहयोग जैसी परंपराएं सामाजिक मेलजोल का हिस्सा थीं. उन्होंने कहा कि प्रेम, सम्मान और सद्भाव की इसी संस्कृति को मजबूत करने की जरूरत है. इस दौरान मार्टिन ने मॉब लिंचिंग की 1700 से अधिक घटनाओं का दावा भी किया.
भीड़ नहीं, न्यायपालिका करे फैसला
मिशन व्यवस्था परिवर्तन समता संघ के संस्थापक डॉ. पुष्पेंद्र बहुजन ने कहा, '' जाति और धर्म के आधार पर किसी को निशाना बनाना व भीड़ के जरिए आरोपी तय करना कानून के शासन के खिलाफ है. देश में संविधान, कानून और न्यायपालिका मौजूद हैं, इसलिए फैसले भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होने चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ के दबाव से प्रशासन चलाने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.''
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ज्ञापन में कार्रवाई और अधिकारों की सुरक्षा की मांग
संयुक्त मंच ने हेट स्पीच और माब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई, दलित, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की है. संयुक्त मंच ने ज्ञापन में शिक्षा और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव रोकने और विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका से संविधान के अनुरूप कदम उठाने की अपील भी की गई. मंच का कहना है कि नफरत और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है.