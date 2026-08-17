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प्राइवेट पार्ट बेचने के लिए नाबालिग की हत्या, मोबाइल पर वीडियो दिखाकर रची गई थी साजिश

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक तथाकथित डॉक्टर के करीब 2 करोड़ रुपए की लालच में आरोपियों ने नाबालिग को मौते घाट उतार दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काटकर फरार हो गए. पुलिस अधिकारी का दावा है कि आरोपी प्राइवेट पार्ट को बेचने के फिराक में था, जब इसका कोई ग्राहक नहीं मिला तो उसके तालाब में फेंक दिया. पुलिस इसकी भी तलाश कर रही है, हालांकि प्राइवेट पार्ट का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है.

भोपाल: राजधानी भोपाल में 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. श्यामला हिल्स और तलैया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मृतक की पहचान 17 वर्षीय रेहान के रूप में हुई.

10 अगस्त को भोपाल के छोटे तालाब के धोबीघाट के पास 17 वर्षीय किशोर का शव मिला था. तलैया और श्यामला हिल्स पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है. मामले में जोहेब खान, आमिर कुरैशी और तीन विधि-विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने 2 करोड़ के लालच में आकर हत्या की वारदात को अंदाम दिया है. आरोपी जोहेब ने खुद को डॉक्टर बताकर नाबालिगों से दोस्ती की और मोबाइल पर एक वीडियो दिखाकर उन्हें किशोर की हत्या की साजिश में शामिल किया.

आरोपियों ने प्राइवेट पार्ट को काटकर लगाया ठिकाना (ETV Bharat)

प्राइवेट पार्ट भी काटा

मृतक रेहान इकबाल मैदान और मोती मस्जिद क्षेत्र में पेन और चाबी के छल्ले बेचता था. उसकी मां मजदूर नगर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में सफाई का काम करती है. 10 अगस्त को छोटे तालाब के धोबीघाट के पास अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस उसकी पहचान के प्रयास कर रही थी. 15 अगस्त को रेहान की मां ने हाथ पर बने टैटू के आधार पर शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की. मृतक का प्राइवेट पार्ट काटकर आरोपी बेचने के फिराक में था, जब कोई ग्राहक नहीं मिला तो उसे फेंक दिया.

एक महीने पहले हुई थी जोहेब से दोस्ती

अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए डीसीपी आयुष गुप्ता ने बताया, "आरोपी नाबालिग से महीने भर पहले फर्जी डॉक्टर जोहेब से पहचान हुई थी. जोहेब खुद को डॉक्टर बताता था और डॉक्टर जैसा पहनावा रखकर उनसे मिलता था. उसने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाकर किशोर को निशाना बनाने की योजना बताई. इसके बाद उसने करीब 2 करोड़ रुपए कमाने का लालच दिया और 15-16 साल की उम्र के लड़के की जरूरत बताई."

100 रुपए का झांसा, फिर खौफनाक अंत

6 अगस्त को दो विधि-विरुद्ध बालक इकबाल मैदान पहुंचे. उन्होंने रेहान को बताया कि खट्टापुरा के पास कुछ लड़कों से उनका विवाद हुआ है और वहां जाना है. इसके बदले उसे 100 रुपए देने की बात कही. पैसे के लालच में रेहान उनके साथ चल पड़ा. रास्ते में आमिर और एक अन्य विधि-विरुद्ध बालक भी उनके साथ हो गए. चारों उसे गिन्नौरी और किलोल पार्क होते हुए छोटे तालाब के धोबीघाट की ओर ले गए. छोटे तालाब के पास आरोपियों ने रेहान की हत्या कर दी और प्राइवेट पार्ट काटकर शव मौके पर छोड़कर आरोपी अलग-अलग हो गए. इस दौरान साजिशकर्ता जोहेब मोबाइल फोन से लगातार उनके संपर्क में था.