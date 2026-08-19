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करोड़पति बनने की भूख, 5 लोगों ने नाबालिग को उतारा मौत के घाट, वीडियो देख काटा प्राइवेट पार्ट

श्यामला हिल्स पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने मृतक रेहान को करीब 15 दिनों तक रैकी करने के बाद निशाना बनाया था. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मृतक के प्राइवेट पार्ट को निकालकर विदेश में बेचकर अमीर बनने का सपना देख रहा था. मुख्य आरोपी जोहेब और अमीर ने खास तौर से ऐसे किशोर को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो और जिसके पीछे कोई मजबूत सहारा न हो.

भोपाल: राजधानी में 17 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने इंटरनेट पर वीडियो देखकर नाबालिग का निजी अंग निकाला था. 3 नाबालिग सहित 5 आरोपियों ने करोड़पति बनने के लालच में बीते 6 अगस्त को रेहान को श्यामला हिल्स क्षेत्र में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसका प्राइवेट पार्ट निकाल लिया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी जोहेब और आमिर लगातार चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं.

पैसे का लालच देकर बढ़ाया दोस्ती का हाथ

मृतक किशोर 5 अगस्त को आरोपियों के संपर्क में आया था. आरोपियों ने पैसों का लालच देकर पहले अपने तीन नाबालिको के जरिये रेहान से दोस्ती की थी. पूछताछ में एक बेहद गंभीर बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मृतक के प्राइवेट पार्ट को निकालने की तीन बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए. इसके बाद आरोपी अमीर ने कथित तौर पर प्राइवेट पार्ट निकालने का एक इंस्टाग्राम वीडियो जोहेब को व्हाट्सऐप पर भेजा. वीडियो देखने के बाद चौथी बार आरोपियों ने उसी तरीके से अंग निकालने की कोशिश की.

लिवर और किडनी में छेड़छाड़ की कोशिश

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोर के शरीर पर कमर के दोनों तरफ कट के निशान मिले हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने शरीर के अंदरूनी अंगों को निकालने की भी कोशिश की थी. हालांकि जांच में लिवर, किडनी और शरीर के अन्य प्रमुख अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचने के प्रमाण नहीं मिले हैं.

विदेश में अंग बेचकर करोड़पति बनने का सपना

पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर निजी अंगों को विदेश में बेचकर बड़ी रकम कमाने की योजना बना रहे थे. हालांकि इस दावे की पुलिस अभी जांच कर रही है और अंगों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आरोपियों को अंगों की बिक्री और तस्करी से जुड़ी जानकारी कहां से मिली और क्या इस मामले में उनके संपर्क में कोई अन्य गिरोह भी था.

तालाब से प्राइवेट पार्ट बरामद करने की तैयारी

रेहान के प्राइवेट पार्ट को पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने अंग को कहां फेंका था. बरामदगी के बाद फोरेंसिक जांच के जरिए मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. आरोपियों का मोबाइल और व्हाट्सऐप चैट खंगाला जा रहा है.

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, "मामले की जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन बेहद अहम माने जा रहे हैं. उनके मोबाइल, व्हाट्सऐप चैट, वीडियो, कॉल डिटेल और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री खंगाली जा रही है. मुख्य आरोपी जोहेब के बैंक खाते में 12 लाख रूपये मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है कि आखिर इतने रुपये कहां से आये हैं."