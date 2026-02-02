ETV Bharat / state

भोपाल में 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से कार में दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाया

भोपाल के एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण. वीडियो वायरल करने की धमकी दे एक लाख की डिमांड.

Bhopal Minor girl molested
भोपाल में नाबालिग छात्रा से कार में दुष्कर्म (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी के शाहपुरा इलाके के एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को युवक ने अपने प्रेमजाल में फंसाया. इसके बाद कार में बैठाकर सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उसका अश्लील वीडियो भी बनाया. छात्रा की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार.

सुनसान इलाके में कार से ले गया

आरोपी ओसाफ अली खान से पुलिस की पूछताछ जारी है. भोपाल के कोहेफ़िज़ा थाना इलाके में दुष्कर्म की वारदात हुई. कोहेफिजा थाना टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ला के अनुसार "आरोपी ओसाफ अक्सर छात्रा की सहेली से मिलने स्कूल के आसपास आता था. इसी सहेली के माध्यम से उसकी पहचान युवक से हुई."

Bhopal Minor girl molested
दुष्कर्म का आरोपी ओसाफ अली खान (ETV BHARAT)

ओसाफ ने लड़की को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा. इसके बाद दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग होने लगी. पिछले साल जुलाई में आरोपी ने पीड़िता को घुमाने के बहाने बुलाया और खानूगांव के सुनसान इलाके में ले गया.

पीड़िता से एक लाख रुपये की डिमांड

कार के अंदर आरोपी ने छात्रा के साथ गलत काम किया. पीड़िता के अनुसार उसने शादी का झांसा देकर चुप करा दिया. आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया. कुछ समय बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की मांग की. बदनामी के डर से घबराई छात्रा ने किसी तरह 40 हजार रुपये का इंतजाम कर आरोपी को दिए. इसके साथ ही जबरन बुलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब आरोपी की डिमांड बढ़ती गई तो छात्रा परेशान हो गई.

डिमांड बढ़ने पर छात्रा ने मां को बताया

पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपनी मां को दी. मां ने अपने पति को पूरा माजरा बताया. फिर परिजनों ने कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई. जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो कई लोग पुलिस थाने पहुंच गए और नारेबाजी कर घेराव कर दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का भरोसा दिया.

TAGGED:

BHOPAL STUDENT MOLESTED IN CAR
MINOR GIRL OBSCENE VIDEO
OBSCENE VIDEO BLACKMAILING
BHOPAL NEWS
BHOPAL MINOR GIRL MOLESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.