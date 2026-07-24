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बर्थडे के बहाने बुलाया, भोपाल में पुलिसकर्मी ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, दोस्त देता रहा पहरा

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मी पर नाबालिग दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं. आरोप है कि पुलिसकर्मी ने 17 साल की दलित लड़की को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में बहाने से बुलाया और बंधक बनाकर उसके साथ ज्यादती की. जबकि आरोपी का साथी अपने तीन साल के बेटे के साथ पहरा दे रहा था. शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरु कर दी है.

पुलिस ने किया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार

जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर राजन सिंह अहिरवार ने बताया कि, ''आरोपी संतोष सेन MP पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स में पदस्थ है. वर्तमान में वह धार में पोस्टेड है. उसका साथी जितेंद्र राजपूत ग्वालियर जिले में पोस्टेड है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POSCO) एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.''

कार में बैठाकर कमरे में ले गए लड़की को

जानकारी के मुताबिक, संतोष सेन हाल ही में भोपाल से धार जिले में शिफ्ट हुआ था. बीते 22 जुलाई को उसने अपनी एक परिचित महिला के मोबाइल से नाबालिग को फोन कर अपनी बेटी के बर्थडे में शामिल होने का न्योता दिया था. शाम करीब 6 बजे पीड़िता बताए हुए स्थान पर लाल परेड मैदान के पास पहुंची. जहां कार में बैठकर संतोष सेन और ग्वालियर में पदस्थ आरक्षक जितेंद्र राजपूत उसका इंतेजार कर रहे थे. दोनों ने उसे कार में बैठा लिया और एक कमरे में ले गए.