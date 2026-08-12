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राहुल गांधी को रांची भेजने मध्य प्रदेश के मंत्री ने किया टिकट ऑफर, कहा-दिखावे की राजनीति न करें

मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना. रांची तक का दिया टिकट का ऑफर. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

VISHVAS SARANG TARGET RAHUL GANDHI
मंत्री का राहुल को टिकट का ऑफर, दिल्ली टू रांची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:36 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली से रांची तक का टिकट ऑफर किया है. मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पहले तो राहुल गांधी को झारखंड जाना चाहिए वे रांची तो गए नहीं. जहां लट्ठ चले युवाओं की पिटाई हुई. सारंग ने ऑफर किया कि मैं राहुल गांधी का टिकट करवा के देता हूं. दिल्ली से रांची तक का टिकट मैं करवाता हूं. राहुल गांधी उन युवाओं के समर्थन में जाएं.

मंत्री का राहुल को टिकट का ऑफर, दिल्ली टू रांची

मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कहा, "पहले तो राहुल गांधी को झारखंड रांची पहुंचना चाहिए. वहां युवाओं पर लट्ठ चल रहे हैं. उनकी पिटाई हो रही है. कांग्रेस नेताओं को ये सब क्यों नहीं दिख रहा है. दिक्कत कहां है देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है. लेकिन आप केवल फोटो खिंचाने की राजनीति करें ये तो नहीं चलेगा."

उन्होंने राहुल गांधी को टिकट ऑफर करते हुए कहा, "मैं टिकट करवा देता हूं उनका दिल्ली से रांची तक का. राहुल गांधी जाएं और देखें तो उनकी हालत. कांग्रेस समर्थित राज्य में किस तरह से युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं ये तो देखें."

मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना (ETV Bharat)

'झारखंड में हुई बर्बरता पर क्यों चुप हैं राहुल गांधी'

इसके पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सवाल उठाए थे और पूछा था कि झारखंड में युवाओं के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई है उस पर राहुल गांधी क्यों चुप हैं. दिल्ली में छात्रों पर गोली चलाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है. खंडेलवाल ने कहा था कि राहुल गांधी छात्रों के हितों का ढोंग कर झूठ का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के हितों के लिए कड़े कानून बनाएं, राहुल गांधी छात्रों पर राजनीति कर रहे हैं. खंडेलवाल ने सवाल उठाया कि झारखंड के छात्रों से दूरी, जंतर-मंतर के छात्रों पर नौटंकी, राहुल गांधी का यह कैसा दोहरा मापदंड ? राहुल गांधी हर दिन गोलपोस्ट बदल रहे हैं, क्योंकि चर्चा हुई तो उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा.

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