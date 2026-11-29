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मंत्री विश्वास सारंग के काफिले को कट मारने वाला गिरफ्तार, ओवरटेक कर अचानक गाड़ी लाने का आरोप

मंत्री विश्वास सारंग के काफिले को कट मारने वाला गिरफ्तार ( Source: Vishwas Sarang X handle )

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के काफिले में शामिल कार को कट मारने और तेज रफ्तार से भागने के मामले में पुलिस ने फॉर्च्यूनर चालक जीशान खान को पकड़ लिया है. घटना शनिवार को भारत टॉकीज क्षेत्र में हुई. मंत्री की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने वाहन का पीछा कर चालक को रोक लिया और बाद में उसे तलैया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.