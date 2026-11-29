मंत्री विश्वास सारंग के काफिले को कट मारने वाला गिरफ्तार, ओवरटेक कर अचानक गाड़ी लाने का आरोप
भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के काफिले को कट मारकर भागा चालक गिरफ्तार, कार के सामने अचानक गाड़ी लाने का आरोप. रिपोर्ट आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:13 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के काफिले में शामिल कार को कट मारने और तेज रफ्तार से भागने के मामले में पुलिस ने फॉर्च्यूनर चालक जीशान खान को पकड़ लिया है. घटना शनिवार को भारत टॉकीज क्षेत्र में हुई. मंत्री की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने वाहन का पीछा कर चालक को रोक लिया और बाद में उसे तलैया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.
कट मारकर भाग रहे फॉर्च्यूनर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया
भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के काफिले को कट मारकर भाग रहे फॉर्च्यूनर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, मंत्री विश्वास सारंग की कार भारत टॉकीज के पास से गुजर रही थी. इसी दौरान एक फॉर्च्यूनर चालक ने ओवरटेक करते हुए मंत्री की कार के सामने अचानक कट मार दिया. इससे काफिले में चल रहे वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना के बाद फॉर्च्यूनर चालक मौके से तेजी से आगे निकल गया.
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मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल फॉर्च्यूनर का पीछा किया. बताया जा रहा है कि करीब आधा किलोमीटर दूर सुरक्षाकर्मियों ने वाहन को रोक लिया और चालक को पकड़ लिया. इसके बाद उसे तलैया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया.
तलैया थाना प्रभारी दीपक डेहरिया के मुताबिक, पकड़े गए चालक की पहचान सिलाई खाना निवासी जीशान खान के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, चालक खुद को बिल्डर बता रहा है.
आरोपी चालक से पूछताछ
पुलिस फिलहाल आरोपी चालक से पूछताछ कर रही है. सुरक्षाकर्मियों की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना के दौरान वाहन चलाने के तरीके और अन्य परिस्थितियों की भी जांच कर रही है.
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मंत्री के काफिले के साथ हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं. हालांकि, फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगी कि चालक ने जानबूझकर कट मारा था या यह लापरवाही से वाहन चलाने का मामला था.