मंत्री राव उदय प्रताप का कांग्रेस को जवाब, यहां बढ़ गया बच्चों का नामांकन
कांग्रेस के एनरोलमेंट के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने दिया जवाब, बोले-मध्य प्रदेश में पहली कक्षा में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 9:03 AM IST|
Updated : December 11, 2025 at 10:27 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि, ''मध्य प्रदेश में पहली कक्षा में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है.'' उन्होंने कहा कि, ''2011 से अगर आप 2025 में आएंगे तो सब घटते क्रम में हैं. आबादी में आंशिक ही सही बदलाव आया है.'' असल में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि, बीते साल साल में मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन 56 लाख घट गया है. जबकि स्कूल शिक्षा का बजट सात करोड़ से सीधे 37 करोड़ पहुंच गया है.
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया, स्कूलों में बच्चे कैसे घटे
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने की जो शुरुआत बीजेपी मुख्यालय में शुरु हुई है उसमें आज राव उदय प्रताप सिंह का दिन था. उनसे सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में 56 लाख बच्चे घट गए लेकिन स्कूलों का बजट बढ़ गया है. इस सवाल के जवाब में मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि, ''मैं आपको 2011 में ले जाना चाहता हूं. 2011 के अनुपात में देखेंगे तो आबादी के साथ सारी चीजें घटतेक्रम में हैं. पूर्व के मुकाबले में जनसंख्या वृद्धिमें आंशिक ही सही बदलाव आया है. 2011 से आप 2025 में जब आएंगे तो सारी चीजें घटते क्रम में हैं.''
उन्होंने कहा कि, ''बच्चों के एरोलमेंट को जांचने के दो तरीके होते हैं. एक सरकारी स्कूल में और एक प्राइवेट स्कूल में. सरकारी स्कूलों में पहली क्लास का इनरोलमेंट देखा जाता है. अब जब हमने पांच हजार नर्सरी स्कूल खोले हैं तब नर्सरी से एनरोलमेंट होने लगा है.'' उन्होंने कहा, ''मुझे बताते हुए खुशी है कि इस साल पहली क्लास में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है. और खास बात ये है कि प्राइवेट स्कूलो में ये घट गया है. हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी में अच्छे प्रतिशत से एनरोलमेंट बढ़ा है. परीक्षा परिणाम संतोषजनक स्थिति में पहुंच गया है.''
- SIR में लगे शिक्षकों को विभागीय मंत्री का मंत्र, कैसे करें बच्चों की पढ़ाई के साथ काम
- नीति आएगी जब पता चलेगा, अभी तो भविष्य मैं हैं, नई तबादला नीति पर मंत्री की दो टूक
- इकलौते हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रमों को ही नहीं मिल रहे छात्र, 18 कोर्स में 0 एडमिशन
कोई कहीं नहीं मिलेगा तो बीजेपी कार्यालय में तो मंत्री होंगे
मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बीजेपी मुख्यालय में शुरु हुई नई परिपाटी को लेकर कहा, ''ये अच्छी शुरुआत है. वैसे भी हम वल्लभ भवन से लेकर निवास और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं लेकिन जो कार्यकर्ता ये नहीं जानता कि कहां जाए. वो जब भाजपा मुख्यालय आएगा तो उसे कम से कम एक मंत्री तो मिलेगा जहां वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके.''
56 लाख बच्चे कहां गए, इनका बजट किसने खाया
इसके पहले कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि, मध्य प्रदेश में बीते सात साल में 56 लाख बच्चे घट गए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये आरोप लगाया था कि, ''सरकारी और निजी स्कूलों में बीते सात साल में इन स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट घटकर एक करोड़ चार लाख रह गया. सीधे 56 लाख बच्चे कम हुए हैं. जबकि प्रदेश में शिक्षा का बजट सात हजार करोड़ से बढ़कर 37 हजार करोड़ हो गया है.'' उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि मिड डे मील पर पैसा खर्च होता रहा है.''