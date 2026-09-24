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PM मोदी तक पहुंची जलते दियों की ऊर्जा, मोहन सरकार के मंत्री ने समझाया कैसे?

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी पूरे देश में सेवा अभियान चला रही है. बीते 17 सिंतबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर करोड़ों की तादाद में मध्य प्रदेश में दिए जलाए गए. मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि किस तरह से प्रदेश भर में दीपक जलाए गए. इन दियों के जरिए पीएम मोदी की उर्जा बढ़ाएंगे और इससे पीएम और शक्तिशाली बनेंगे.

सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कार्यक्रम में बताया "17 सिंतबर को पूरे देश में आशिर्वाद का दिया जलाया गया. अब ये दियों को मोदी ने तो देखा नहीं है, लेकिन हम सबने अपनी भावना से मन से दीपक जलाया. जो दीपक हमने जलाया वो परमात्मा ने तो देखा है. परमात्मा सारी शक्ति बटोरकर मोदी के खाते में उनके पास भेज देंगे. इससे पीएम को ऊर्जा मिलेगी, जिससे मोदी और शक्तिमान बनेंगे."

पीएम मोदी तक पहुंचेगी जलते दियों की उर्जा (ETV Bharat)

सेवा संकल्प मनाने के पीछे का कारण

मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि किस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा के तौर पर एक महीने तक मनाया जा रहा है. इसका कारण बताते हुए कहा "हम ये इसलिए मना रहे हैं कि हमारे देश को ऐसे महामानव, ऐसा व्यक्ति भारत का नेतृत्व करने को मिला है. जिन्होंने 25 वर्ष राजनीति के माध्यम से जिस तरह से भारत की सेवा की है. वो हम सबके सामने हैं."

उज्जैन में बना दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV Bharat)

उज्जैन में बना दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में तीन करोड़ 85 लाख दिए जलाए गए. मंत्री चेतन कश्यप के मुताबिक "ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उज्जैन में क्षिप्रा नदी के घाट पर और महाकाल लोक में ही करीब 33 लाख 27 हजार दिए जलाए गए. मध्य प्रदेश की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि पीएम मोदी के जनमदिन पर 17 सिंतबर को जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया. पूरे देश में सर्वाधिक दीपक जलाकर रिकार्ड बनाया है."