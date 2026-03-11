ETV Bharat / state

माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापा, भोपाल में IT विभाग की बड़ी कार्रवाई

भोपाल में माइनिंग अधिकारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर IT विभाग का छापा, दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही टीम.

BHOPAL MINING BUSINESSMAN IT RAID
माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: आबिद मुमताज

भोपाल: राजधानी भोपाल में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा है. IT विभाग की टीम ने भोपाल स्थित दिलीप गुप्ता के कई ठिकानों पर एक साथ रेड डाली.

भोपाल में IT विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

टीम ने दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले

भोपाल में आयकर विभाग ने माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा. दिलीप गुप्ता के कई ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई. इससे पहले भी भोपाल में EOW ने दिलीप गुप्ता के दो ठिकानों पर छापा मारा था. जहां से टीम को भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण फाइलें बरामद हुई थी. फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है और छापे के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना है.

MP MINING BUSINESSMAN DILIP GUPTA
ठिकानों पर मौजूद IT टीम (ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक आयकर अधिकारियों की टीम सुबह से ही कारोबारी से जुड़े विभिन्न परिसरों पर पहुंच गई थी. टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी. आयकर अधिकारी कारोबार से संबंधित आय, संपत्ति और निवेश से जुड़े कागजात की विस्तृत पड़ताल कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने बैंक खातों, लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड को भी जांच के दायरे में लिया है.

दस्तावेजों की जांच के बाद तय होगी कानूनी कार्रवाई

टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आय और संपत्ति के बीच कोई असमानता तो नहीं है. फिलहाल कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही विभाग की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आने की संभावना है. आयकर विभाग की मौजूदा कार्रवाई को उसी जांच की कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल आयकर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और रिकॉर्ड खंगालने का काम जारी है. वहीं मामले में किसी भी तरह का बयान अभी आईटी अधिकारी नहीं दे रहे हैं.

TAGGED:

BHOPAL INCOME TAX RAID
MP MINING BUSINESSMAN DILIP GUPTA
EOW RAID DILIP GUPTA BHOPAL
BHOPAL MINING BUSINESSMAN IT RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.