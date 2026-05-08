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बड़ा बाग में अंडरग्राउंड मेट्रो का विरोध, मुस्लिम समाज बोला- कब्रिस्तान की पवित्रता से समझौता नहीं

भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो की पटरी बिछाने का भारी विरोध ( ETV Bharat )