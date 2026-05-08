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बड़ा बाग में अंडरग्राउंड मेट्रो का विरोध, मुस्लिम समाज बोला- कब्रिस्तान की पवित्रता से समझौता नहीं

भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो की पटरी बिछाने का भारी विरोध, धार्मिक स्थलों की गरिमा का सम्मान करने की मांग.

BHOPAL METRO ROUTE CONTROVERSY
भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो की पटरी बिछाने का भारी विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: बाड़ा बाग कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो टर्मिनल बिछाने की प्रस्तावित योजना पर कई संगठनों और स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है. ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के नेतृत्व में गुरुवार को भारी संख्या में लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. मेट्रो टर्मिनल का विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि कब्रिस्तान धार्मिक और सामाजिक आस्था का केंद्र है. ऐसे स्थान के नीचे मेट्रो लाइन निर्माण करना समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला कदम है.

व्यापक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने बड़ा बाग कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो टर्मिनल बिछाने की प्रस्तावित योजना का कड़ा विरोध किया है. कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "किसी भी कीमत पर बड़ा बाग कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो टर्मिनल नहीं बनने दिया जाएगा. इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. अगर योजना वापस नहीं ली गई तो व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा."

धार्मिक स्थलों की गरिमा का सम्मान करने की मांग (ETV Bharat)

प्रस्तावित मार्ग में तत्काल बदलाव की मांग

शमशुल हसन ने कहा, "कब्रिस्तान धार्मिक और सामाजिक आस्था का केंद्र है. ऐसे स्थान के नीचे मेट्रो लाइन निर्माण करना समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला कदम है. प्रशासन और मेट्रो विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग में तत्काल बदलाव करें और धार्मिक स्थलों की गरिमा का सम्मान किया जाए."

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कब्रिस्तान की पवित्रता से समझौता नहीं (ETV Bharat)

कब्रिस्तान की पवित्रता से समझौता नहीं

स्थानीय लोगों ने कहा कि हम लोग अपनी धार्मिक धरोहर और कब्रिस्तान की पवित्रता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे. अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. साथ ही शासन-प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा.

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प्रस्तावित मार्ग में तत्काल बदलाव की मांग (ETV Bharat)

भोपाल में मेट्रो परियोजना कानूनी और धार्मिक विवाद से भी घिर गई है. शहर के भोपाल टॉकीज क्षेत्र स्थित पुराने कब्रिस्तान के नीचे से प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन और नारियलखेड़ा की वक्फ भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर वक्फ बोर्ड की कमेटी ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है. कमेटी इंतेजामियां औकाफ-ए-आम्मा ने दोनों मामलों में मध्य प्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण का दरवाजा खटखटाते हुए मेट्रो निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

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