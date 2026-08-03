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भोपाल के काजी कैंप में वीरानी, मेट्रो लाइन के कारण दुकान-मकानों का टूटना शुरू

भोपाल के काजी कैंप में मकान व दुकानों का तोड़ना शुरू ( ETV BHARAT )