भोपाल के काजी कैंप में वीरानी, मेट्रो लाइन के कारण दुकान-मकानों का टूटना शुरू
राजधानी के काजी कैंप में दुकानें हटाने के विरोध में उतरे लोग. दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर. आबिद मुमताज की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 6:20 PM IST
भोपाल : पुराने शहर के काजी कैंप इलाके में मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों का विरोध तेज हो गया है. कई दुकानों और मकानों के बाहर विरोधस्वरूप बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं. सोमवार से दुकानों और मकानों को हटाने का काम शुरू हो गया है. काजी कैंप में मेट्रो स्टेशन निर्माण के कारण वर्षों पुरानी दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया. दुकानदारों के बीच रोजी-रोटी और आशियाने को लेकर चिंता बढ़ने लगी है.
मुआवजा बेहद कम मिलने से रोष
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन मेट्रो परियोजना की वजह से उनकी दुकानें और घर प्रभावित होने से रोजी-रोटी और रहने का संकट खड़ा हो गया है. व्यापारी प्यारे खान, बादशाह खान, सईद खान का कहना है "80 साल से ज्यादा पुरानी दुकानें और मकान हैं. सालों की मेहनत से कारोबार खड़ा किया है और इसी पर वे निर्भर हैं. उनको जो मुआवजा दिया गया है वह न के बराबर है. एक लाख से डेढ़ लाख रुपये दिए गए हैं. इससे कारोबार फिर से शुरू करना संभव नहीं है."
परिवार को पालने का संकट
दुकानें हटने से कई व्यापारी रोड पर आ गए हैं. अब उनके सामने परिवार को पालना मुश्किल हो गया है. रहवासियों का कहना है कि कई परिवार पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं. उनके लिए घर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि जीवनभर की यादों और संघर्षों का हिस्सा है. जब मेट्रो परियोजना के अधिकारियों से इस बारे मे सम्पर्क किया तो वह नहीं मिले और जो अधिकारी मिले उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया.
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प्रभावित लोगों के बीच भय का माहौल
अब लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन और ब्लू लाइन कॉरिडोर के दायरे में आने वाली पुरानी इमारतों, मकानों और दुकानों पर कार्रवाई हो सकती है. इससे प्रभावित परिवारों में भविष्य को लेकर असमंजस और भय का माहौल बना हुआ है. पूरे इलाके में एक प्रकार से मातम छाया है. प्रभावित लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब आखिर वे लोग क्या करें, कहां जाएं और परिवार कैसे पालें.