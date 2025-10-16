ETV Bharat / state

15 दिन बाद दौड़ेगी भोपाल मेट्रो ट्रेन, पिकनिक सफर को रहें तैयार, शुरू में फ्री, फिर किराये में छूट

सीएमआरएस की टीम बीते 24 और 25 सितंबर को ही मेट्रो कॉरिडोर और रैक की टेस्टिंग पूरी कर चुकी है. अब दूसरी बार अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीएमआरएस की टीम को मेट्रो स्टेशन की विजिट के लिए आना था. दीपावली के के कारण 20 अक्टूबर तक टीम का आना संभव नहीं है. यानि सीएमआरएस की टीम कितनी भी जल्दी करे तो वह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ही निरीक्षण करेगी. ऐसे में रिपोर्ट आने में भी समय लगेगा. हालांकि एक नंवबर को मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस है, ऐसे में एक नवंबर को भी मेट्रो की सौगात मिलने की संभावना भी जताई जा रही है.

मेट्रो ट्रेन संचालन से पहले कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम दो बार निरीक्षण करती है. पहली बार सीएमआरएस की टीम मेट्रो कॉरिडोर और रैक का मुआयना करते हैं. इसके बाद दूसरी बार टीम मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने आती है. भोपाल मेट्रो के लिए अभी सीएमआरएस की टीम ने कॉरिडोर और मेट्रो के रैक का निरीक्षण कर लिया है. मेट्रो रैक और ट्रैक के कार्यों को लेकर संतोष भी जताया है. हालांकि अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है. क्योंकि अभी मेट्रो स्टेशन का सीएमआरएस विजिट होना है. इसके बाद दोनों रिपोर्ट साथ आएंगी.

भोपाल : राजधानी के लोगों को अभी मेट्रो में यात्रा करने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि अक्टूबर 2025 से भोपाल मेट्रो के संचालन की योजना सरकार ने बनाई थी. कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की रिपोर्ट नहीं आने के कारण अभी भोपाल में मेट्रो ट्रेन का सफर शुरू नहीं हो सकेगा. हालांकि मेट्रो ट्रेन प्रबंधन इस मामले में कुछ भी जबाव देने से बच रहा है. ये भी बताया जाता है प्रधानमंत्री से मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करवाने के कारण देरी हो रही है. माना जा रहा है कि 01 नवंबर से मेट्रो दौड़ने लगेगी.

मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के एमडी एस कृष्णा चैतन्य ने बताया "सीएमआरएस की टीम की सूचना एक-दो दिन पहले मिल जाती है. वर्तमान में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दीवापली के बाद अगले सप्ताह दिल्ली से टीम आने की संभावना है. इसी सर्वे के दौरान एक-दो दिन में सीएमआरएस अपनी ओके रिपोर्ट दे सकती है."

पहले 3 महीने तक मिलेगी किराए में छूट

मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है "इंदौर की तरह भोपाल मेट्रो में भी यात्रियों को पहले छूट दी जाएगी. शुभारंभ के बाद अगले एक सप्ताह तक भोपाल मेट्रो में यात्री नि:शुल्क सवारी कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे सप्ताह में भी 70 प्रतिशत की छूट टिकट में दी जाएगी. जबकि तीसरे सप्ताह में 50 प्रतिशत और चौथे सप्ताह से शुभारंभ के 3 महीने तक मेट्रो के टिकट में यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी." हालांकि इसका किराया क्या होगा. इसको लेकर कृष्णा चौतन्य का कहना है "अभी इस पर कमेटी चर्चा कर रही है. जल्द ही इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा."

9 मेट्रो टेन भोपाल पहुंची, टेस्टिंग भी पूरी

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 27 ट्रेनें खरीदी जानी हैं. जिनमें से 9 ट्रेनें आ चुकी हैं और बाकि आना अभी शेष है. शुरूआत में ये मेट्रो अत्याधुनिक 3 कोच वाली होगी. मेट्रो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. इसमें करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे. वहीं 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर स्काईवॉक भी बनाया जा रहा है. यह स्काईवॉल 700 मीटर का होगा. इसका एक छोर रेलवे स्टेशन के कॉनकोर्स और दूसरा मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स से जुड़ा होगा. यानी सीधे रेलवे स्टेशन से मेट्रो पर पहुंच सकेंगे.

संचालन शुरू करने के लिए पीएम मोदी का इंतजार

भोपाल में जिस प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो का संचालन होना है, वह पूरी तरह बनकर तैयार है. इस रूट पर 8 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जा चुके हैं. इनमें क्रमशः रानी कमलापति, सुभाष नगर, केंद्रीय विद्यालय, डीबी मॉल, एम्स, अलकापुरी और डीआरएम ऑफिस मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. अब केवल कमिश्नर आफ मेट्रो रेल सेफ्टी की रिपोर्ट बाकी है. इधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल मेट्रो के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार मुलाकात कर चुके हैं. समय मांग चुके हैं. जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से समय मिलता है, उसके पहले सीएमआरएस का सर्वे पूरा हो जाएगा.