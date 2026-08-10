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धरती के नीचे चमकेगा भोपाल, खोदी 260 मीटर सुरंग, 60 फीट नीचे दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन

भोपाल में टीबीएम ने 260 मीटर सुरंग तैयार की, रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के नीचे से गुजरेगी मेट्रो, ट्रैफिक दबाव होगा कम.

TBMS 260 METER TUNNEL BHOPAL
धरती के नीचे चमकेगा भोपाल, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 12:19 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 12:42 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में मेट्रो परियोजना का भूमिगत निर्माण अब रफ्तार पकड़ रहा है. शहर के सबसे घने और व्यस्त इलाकों के नीचे करीब 60 फीट गहराई में दो टनल बोरिंग मशीनें लगातार सुरंग बना रही हैं. भोपाल रेलवे स्टेशन से ऐशबाग की ओर बढ़ रही दोनों टीबीएम (टनल बोरिंग मशीनें) अब तक करीब 260 मीटर सुरंग तैयार कर चुकी हैं. खास बात यह है कि, ऊपर शहर की रफ्तार और नीचे सुरंग निर्माण का काम साथ-साथ चल रहा है. वहीं, जनसुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हुए जमीन के कंपन, धंसाव और गैस की लगातार निगरानी की जा रही है.

दो टीबीएम ने बनाई 260 मीटर सुरंग
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पीआरओ धीरज शुक्ला ने बताया कि, ''भूमिगत कारिडोर का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है. पहले चरण में दोनों टनल बोरिंग मशीनें भोपाल रेलवे स्टेशन से ऐशबाग की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. पहली टीबीएम करीब 160 मीटर और दूसरी करीब 100 मीटर सुरंग बना चुकी है. दोनों मशीनें जमीन के भीतर मिट्टी काटते हुए आगे बढ़ती हैं और साथ ही सुरंग में प्रीकास्ट आरसीसी रिंग स्थापित की जाती हैं. इससे सुरंग को मजबूती और स्थायित्व मिलता है.''

रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के नीचे से गुजरेगी मेट्रो (ETV Bharat)

रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के नीचे से गुजरेगी मेट्रो
मेट्रो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के अनुसार, भूमिगत मार्ग में भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड प्रमुख स्टेशन होंगे. यह रूट शहर के घनी आबादी और अत्यधिक व्यस्त हिस्सों के नीचे से होकर गुजरेगा. इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ सड़क यातायात का दबाव कम करना है. मेट्रो अधिकारियों का दावा है कि भूमिगत हिस्से का काम अगले डेढ़ से दो साल में पूरा कर लिया जाएगा.

Bhopal underground metro
60 फीट नीचे दौड़ेगी मेट्रो (ETV Bharat)
TBMs 260 meter tunnel Bhopal
दो टीबीएम ने बनाई 260 मीटर सुरंग (ETV Bharat)

ऊपर इमारतें, नीचे सुरंग, हर बदलाव पर रखी जा रही नजर
भूमिगत निर्माण के दौरान आसपास की इमारतों और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है. जमीन के बैठने और कंपन की लगातार निगरानी की जा रही है. इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन और मानिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. किसी भी असामान्य बदलाव का पता चलते ही जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं. बता दें कि, भूमिगत सुरंग निर्माण में इस्तेमाल हो रही टीबीएम दिसंबर 2025 में बेंगलुरु से भोपाल पहुंची थी. बाद में मशीन को कई बड़े हिस्सों में जमीन के नीचे उतारकर जोड़ा गया.

Last Updated : August 10, 2026 at 12:42 PM IST

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