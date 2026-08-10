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धरती के नीचे चमकेगा भोपाल, खोदी 260 मीटर सुरंग, 60 फीट नीचे दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन

धरती के नीचे चमकेगा भोपाल, ( ETV Bharat )