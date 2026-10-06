ETV Bharat / state

भोपाल मेट्रो अफसरों पर भड़के विधायक आतिफ अकील, बाहर निकलो वरना बदतमीजी करने लगूंगा

भोपाल में मेट्रो रेल के अफसरों पर भड़के विधायक आतिफ अकील ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल में मेट्रो रेल के ऑरेंज लाइन फेज-2 के अंडरग्राउंड रूट को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है. सोमवार रात भोपाल टॉकीज के पास स्थित शाही कब्रिस्तान में मेट्रो का काम शुरू करने पहुंची टीम का कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने विरोध किया.

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील उस वक़्त भड़क गए ज़ब मेट्रो की टीम शाही कब्रिस्तान की जमीन पर काम शुरू करने पहुंच गई. विधयाक कहा "पहले शाही औकाफ से परमिशन लें. कब्रिस्तान की जमीन पर बिना अनुमति किसी भी तरह का काम नहीं किया जाना चाहिए. यह शाही कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है." आतिफ अकील ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सवाल किया "जब यह जमीन शाही कब्रिस्तान की संपत्ति है तो यहां मेट्रो का सामान और मशीनें किस अनुमति के तहत लाई गईं."

मेट्रो टीम द्वारा मौके पर बैरिकेडिंग और अन्य तैयारियां किए जाने की सूचना मिलने के बाद विधायक अपने समर्थकों और समाज के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान विधायक की मेट्रो और पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस हुई. विधायक आतिफ अकील ने सख्त लहजे में कहा “चलो बाहर निकलो, वरना मैं बदतमीजी करने लगूंगा.”

निर्माण सामग्री तत्काल हटाने की चेतावनी

विधायक ने पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा "पुलिस के सामने कब्रिस्तान की जमीन पर काम कराया जा रहा है. यहां से मशीनें और निर्माण सामग्री तत्काल हटा लें. शाही कब्रिस्तान की जमीन पर बिना वैधानिक अनुमति कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा. मेट्रो का प्रस्तावित अंडरग्राउंड रूट शाही कब्रिस्तान के नीचे से गुजरना है, इसलिए जमीन और धार्मिक संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर पहले संबंधित पक्ष से अनुमति लेना जरूरी है."

मध्य प्रदेश वक्फ अधिकरण में भी चल रही सुनवाई

शाही कब्रिस्तान से जुड़े इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण में भी सुनवाई चल रही है. रूट को लेकर संबंधित पक्षों की ओर से आपत्तियां और दलीलें रखी जा रही हैं. मेट्रो परियोजना का काम निर्धारित योजना के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और अंडरग्राउंड रूट से जुड़े जमीन एवं अनुमति संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकरण और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना है.

निर्माण सामग्री तत्काल हटाने की चेतावनी (ETV BHARAT)

क्या है भोपाल मेट्रो का फेज-2 प्रोजेक्ट

भोपाल में फिलहाल ऑरेंज लाइन के सुभाषनगर से एम्स के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन हो रहा है. फेज-2 के तहत सुभाषनगर से करोंद तक प्रस्तावित कॉरिडोर करीब 9.74 किलोमीटर लंबा है. इसमें करीब 5.38 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और करीब 3.39 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड प्रस्तावित है. एलिवेटेड हिस्से में पुल बोगदा, ऐशबाग, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला, कृषि उपज मंडी और करोंद चौराहा समेत 6 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

इस हिस्से के निर्माण पर करीब 650 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. अंडरग्राउंड हिस्से में भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं. अंडरग्राउंड कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 890 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.