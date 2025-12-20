ETV Bharat / state

भोपाल में चल पड़ी मेट्रो ट्रेन, मोहन यादव और खट्टर ने दिखाई हरी झंडी

भोपाल मेट्रो को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना. बच्चों के साथ सीएम ने किया सफर.

BHOPAL METRO INAUGURATE MOHAN YADAV
मोहन यादव और खट्टर ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:11 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 7:45 PM IST

भोपाल: सात बरस के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो गई. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ. मोहन मोहन यादव ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिमोट के जरिए मेट्रोपॉलिटन सिटी और मेट्रो का विधिवत शुभारंभ किया.

खट्टर बोले मध्य प्रदेश की बात मानी, अब अंडरग्राउंड मेट्रो

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मौके पर बताया, "इंदौर में जो मेट्रो को लेकर जो विवाद था. उसका निपटारा हो गया है. वहां मेट्रो के रास्ते को लेकर था कि उसका पोर्शन एलिवेटेड बनाया जाए. मेट्रो का काम देख रही दिल्ली की टीम और मध्य प्रदेश की टीम में विवाद की स्थिति बन गई थी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश टीम की बात मानते हुए तय किया है कि 7 किलोमीटर तक मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगी और इस पर जो खर्च आएगा वो केन्द्र वहन करेगा." उन्होंने कहा कि "ये काम होते हुए इंदौर में लाइन शुरू हो जाएगी. भोपाल देश का 26 वां शहर है, जहां मेट्रो शुरू हो गई है. पूरे देश में एक करोड़ बीस लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं. अकेले दिल्ली में ये आंकड़ा सत्तर लाख का है."

राजधानी भोपाल को मिली मेट्रो को पहचान (ETV Bharat)

सीएम बोले सब्र का फल मीठा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, "आज से मध्य प्रदेश में नए इतिहास की शुरुआत हो गई है. सब्र का फल मीठा होता है. भोपाल की मेट्रो आखिरकार प्रारंभ होती है. एक साल के अंदर इंदौर और भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल गई." उन्होंने कहा कि "पांच हजार आठ सौ करोड़ के 262 कामों की सौगात हमें आज मिल रही है." सीएम ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विजन पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है."

mohan yadav and manohar lal khattar
सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (ETV Bharat)

आखिर दौड़ गई मेट्रो

इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का सीएम ने विशेष आभार जताया और कहा कि पुराने प्रोजेक्ट में ताई यनि सुमित्रा महाजन से लेकर कैलाश तक ने ये कहा था कि पुराने शहर में अगर ये ऊपर से जाएगी तो कठिनाई पैदा होगी. खट्टर जी ने आखिर निर्णय दे दिया कि इसे अंडरग्राउंड कीजिए और इसमें जो खर्च होगा वो पैसा हम देने के लिए तैयार हैं." सीएम मोहन यादव ने कहा, "वंदे भारत की तो इस तादाद में सौगातें मिलीं की गिनती याद नहीं रहती. कार्यक्रम में भोपाल मेट्रोपोलिटन सिटी का भी विधिवत शुभारंभ किया गया."

bhopal metro flagged khattar
बच्चों के साथ सीएम ने मेट्रो में किया सफर (ETV Bharat)

मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद बोले सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि "छोटे बच्चे ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया. परमात्मा की दया से मौसम इतना अच्छा है. ट्रेन से नजारा इतना अच्छा है. ट्रेन से देखने पर भोपाल इतना सुंदर है इसका अहसास भी हो गया. सभी यात्रियों के आवागमन का नया अध्याय शुरू हो रहा है. ट्रेन जहां भी चलती है विकास की एक नई कहानी शुरू होती है और मैं ये मानकर चलता हूं कि अलग अलग सौगातें मिल रही हैं. शहरी ट्रांसपोर्ट के लिए पीएम मोदी से मिली बहुत बड़ी सौगात है."

BHOPAL METRO LINE ROUT
खत्म हुआ भोपाल वासियों का इंतजार (ETV Bharat)

मेट्रो शुरू करने वाला भोपाल बना 26 वां शहर

मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "जब मेट्रो की एलिवेटेड लाइन मिलती है, तो वो शहर ही नहीं उस शहर का हर नागरिक खुद को एलिवेटेड समझता है. डेली ट्रैवलर को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलता है. इससे लोगों का समय और पैसा बचने के साथ प्रदूषण भी कम होता है. भोपाल 26 वां शहर है, जहां मेट्रो की शुरुआत की गई है.

