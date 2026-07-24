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भोपाल मेट्रो ने पकड़ी नई रफ्तार, 25 जुलाई से हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन, टिकट में भारी डिस्काउंट

भोपाल मेट्रो की 25 जुलाई से बदलेगी टाइमिंग, छात्रों और मरीजों को मिलेगा बड़ा लाभ, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी ट्रेन.

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25 जुलाई से बदलेगी मेट्रो की टाइमिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:45 AM IST

4 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल में मेट्रो की यात्रा अब पहले से ज्यादा तेज, सुविधाजनक और भरोसेमंद होने जा रही है. दरअसल, कमिश्नर आफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक दोनों ट्रैक पर सिग्नलिंग प्रणाली सहित नियमित परिचालन को मंजूरी दे दी है. इसके बाद मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड 25 जुलाई से नई समय-सारणी लागू करने जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत पीक आवर्स में हर 15 मिनट और सामान्य समय में हर 30 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध होगी.

सीएमआरएस की मंजूरी के बाद दोनों ट्रैक पर नियमित परिचालन

भोपाल मेट्रो को सुभाष नगर से एम्स स्टेशन के बीच दोनों ट्रैक पर नियमित परिचालन के लिए सीएमआरएस से स्वीकृति मिल गई है. नई सिग्नलिंग प्रणाली लागू होने के बाद मेट्रो सेवाएं अधिक सुरक्षित, समयबद्ध और व्यवस्थित होंगी. दोनों ट्रैक पर नियमित संचालन शुरू होने से ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी और यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा.

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25 जुलाई से हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो ट्रेन (ETV Bharat)

25 जुलाई से बदलेगी मेट्रो की टाइमिंग

नई समय-सारणी के अनुसार पहली मेट्रो सुभाष नगर से सुबह 9 बजे और एम्स स्टेशन से सुबह 9.30 बजे रवाना होगी. वहीं अंतिम मेट्रो सुभाष नगर से शाम 6.30 बजे और एम्स से शाम 7 बजे चलेगी. सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 7 बजे तक पीक आवर्स में हर 15 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी, जबकि अन्य समय में हर 30 मिनट पर सेवा मिलेगी. दोनों दिशाओं को मिलाकर प्रतिदिन कुल 50 ट्रिप संचालित किए जाएंगे.

दैनिक यात्रियों, छात्रों और मरीजों को मिलेगा बड़ा लाभ

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पीआरओ धीरज शुक्ला के अनुसार "नई व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा कार्यालय आने-जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा. एम्स भोपाल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के यात्रियों, एमपी नगर के कोचिंग विद्यार्थियों तथा वल्लभ भवन, एसबीआई, आरबीआई समेत विभिन्न सरकारी और निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यात्रा पहले से अधिक आसान और समयबद्ध हो जाएगी."

डिजिटल टिकटिंग और डिस्काउंट से होगी किफायती यात्रा

भोपाल मेट्रो में यात्रियों के लिए आटोमेटिक फेयर कलेक्शन प्रणाली पहले से संचालित है. यात्री एमपीएमआरसीएल मोबाइल ऐप, यूपीआई, क्यूआर कोड, ई-वालेट और अन्य डिजिटल माध्यमों से कैशलेस टिकट खरीद सकते हैं. वहीं रिटर्न टिकट पर 5 प्रतिशत और ग्रुप टिकट पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है. इसके अलावा मोबाइल ऐप के ई-वालेट रिचार्ज पर 8 से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त बोनस का लाभ भी मिलेगा, जिससे यात्रा और अधिक किफायती बनेगी.

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स्टेशनों पर बेहतर सुविधा और आसान प्रवेश व्यवस्था

यात्रियों की सुविधा के लिए सभी परिचालन स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार पहली मेट्रो के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोल दिए जाएंगे. इससे सुरक्षा जांच और प्लेटफार्म तक पहुंचने में आसानी होगी. सभी स्टेशनों पर निर्धारित गेटों पर मैनुअल टिकटिंग काउंटर भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट लेना आसान होगा.

विश्वस्तरीय परिवहन की दिशा में बड़ा कदम

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन का कहना है कि "नई परिचालन व्यवस्था, आधुनिक सिग्नलिंग, बेहतर ट्रेन फ्रीक्वेंसी, डिजिटल टिकटिंग और आकर्षक छूट योजनाओं के साथ भोपाल मेट्रो राजधानीवासियों को पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय यात्रा का अनुभव देगी. नई व्यवस्था से शहर के सार्वजनिक परिवहन को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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