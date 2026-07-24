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भोपाल मेट्रो ने पकड़ी नई रफ्तार, 25 जुलाई से हर 15 मिनट में मिलेगी ट्रेन, टिकट में भारी डिस्काउंट

25 जुलाई से बदलेगी मेट्रो की टाइमिंग ( ETV Bharat )