भोपाल में मेट्रो को रफ्तार देने की कवायद तेज, कलेक्टर की सख्ती जल्द पूरा होगा अधूरा काम
राजधानी भोपाल में मेट्रो के आगे के प्रोजेक्ट में तेजी लाने हुई बैठक, 6 किमी का ट्रैक बनकर तैयार,कलेक्टर ने जल्द काम पूरा करने कहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 6:32 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुप्रतीक्षित मेट्रो परियोजना अब रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है. साल 2018 से शुरू हुआ यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लंबे इंतजार के बाद धीरे-धीरे आकार ले रहा है. शहर के करीब 6 किलोमीटर हिस्से में ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है. जहां मेट्रो का ट्रायल भी जारी है और पटरियों पर दौड़ती मेट्रो लोगों के लिए उम्मीद की नई तस्वीर पेश कर रही है.
मेट्रो परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक
भोपाल में मेट्रो के काम को लेकर जिला प्रशासन अब गंभीर हो गया है. साल 2018 से शुरू हुआ यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लंबे इंतजार के बाद आकार लेने लगा है. शहर के करीब 6 किलोमीटर हिस्से में ट्रैक बनकर तैयार भी हो चुका है. हालांकि, शहर के कई हिस्सों में अब भी काम अधूरा है. इन्हीं लंबित कार्यों को लेकर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. जिसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए कि सभी अधूरे काम को तय समय सीमा में पूरा किया जाए.
बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि "मेट्रो सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि भोपाल के विकास की रीढ़ बनने जा रही है. ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां-जहां निर्माण कार्य रुका हुआ है, वहां तेजी लाई जाए और बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए."
अतिक्रमण पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश
मेट्रो निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बन रहे अतिक्रमण को लेकर भी कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन स्थानों पर अतिक्रमण की वजह से काम प्रभावित हो रहा है, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए. किसी भी तरह की ढिलाई से परियोजना में देरी होगी. जिसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ेगा.
शहरवासियों को जल्द मिलेगी राहत
भोपाल में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या के बीच मेट्रो को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट के पूरा होते ही शहर में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिल सकेगा. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बैठक के दौरान यह भी भरोसा दिलाया कि प्रशासन इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता पर लेकर काम कर रहा है और जल्द ही भोपाल के लोगों को मेट्रो की पूरी सुविधा मिल सकेगी.
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कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि "शहर के करीब 6 किलोमीटर हिस्से में ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है. जहां मेट्रो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेट्रो के बाकी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. जहां अतिक्रमण बाधा बन रहा है, वहां कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजना में किसी तरह की देरी न हो और जनता को जल्द इसका लाभ मिल सके.