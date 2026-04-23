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भोपाल में मेट्रो को रफ्तार देने की कवायद तेज, कलेक्टर की सख्ती जल्द पूरा होगा अधूरा काम

भोपाल में मेट्रो को रफ्तार देने की कवायद तेज ( ETV Bharat )