मध्य प्रदेश मेट्रो में जमकर करें पार्टी, 7000 में प्री-वेडिंग शूट, बस इन नियमों को करना होगा फॉलो
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू की नई सुविधा, अब मेट्रो में कर सकेंगे प्री-वेडिंग शूट और पार्टी, यह होगा किराया, जानिए नियम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : May 6, 2026 at 7:35 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में शुरू हुई मेट्रो सेवा अपेक्षित यात्रियों को आकर्षित नहीं कर पा रही है. हालात यह हैं कि रोजाना करीब 8 लाख रुपए तक का खर्च होने के बावजूद कई दिनों में 100 से भी कम यात्री सफर कर रहे हैं. ऐसे में बढ़ते घाटे की भरपाई के लिए मेट्रो प्रशासन ने अब नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ‘सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स’ योजना लागू की है. इसके तहत अब मेट्रो कोच और स्टेशन परिसर में प्री-वेडिंग शूट, फिल्म शूटिंग, बर्थडे पार्टी और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे. इसके लिए 5 हजार से 7 हजार रुपए प्रति घंटे तक शुल्क तय किया गया है और बुकिंग कम से कम 15 दिन पहले करानी होगी.
मेट्रो में कर सकेंगे बर्थडे, प्री वेडिंग शूट
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने यात्रियों को यादगार अनुभव देने के लिए सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स नीति लागू की है. जिसके तहत अब मेट्रो और स्टेशन परिसर में जन्मदिन, प्री-वेडिंग शूट समेत अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकेंगे. इस सुविधा से मेट्रो केवल यात्रा का साधन नहीं रहेगा, बल्कि खास पलों को सेलिब्रेट करने का मंच भी बनेगा. इसके लिए लोगों को एक घंटे के 5 से 7 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे. 15 दिन पहले बुकिंग भी करानी होगी. नियम और टाइमिंग दोनों का ध्यान रखना होगा.
सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स नीति योजना शुरू
इसके लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने 'सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स' योजना की शुरुआत की है. इससे अब सेलिब्रेशन का नया ठिकाना मेट्रो बनेगी. इस नई पहल के तहत मेट्रो कोच और चुनिंदा स्टेशनों को विशेष आयोजनों के लिए बुक किया जा सकेगा. इससे लोगों को अब एक नया और अनोखा अनुभव मिलेगा. इस योजना के तहत एक आयोजन में अधिकतम 50 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.
सेलिब्रेशन, शूट का यह होगा किराया
मेट्रो प्रशासन ने इसके लिए शुल्क भी तय कर दिया है. आयोजनों के लिए 5 से 7 हजार रुपए प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान करना होगा. किसी भी आयोजन के लिए 15 दिन पहले आवेदन करना होगा. अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी, जिससे इच्छुक लोगों को समय रहते बुकिंग करानी होगी. वरना उन्हें बुकिंग नहीं मिल पाएगी.
घाटे को कम करने के लिए उठाया गया बड़ा कदम
बताया जा रहा है कि भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं में होने वाले घाटे को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इससे मेट्रो की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और घाटे की भरपाई भी हो सकेगी. सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स जैसी पहल से मेट्रो को एक नया कमर्शियल मॉडल मिलेगा. इससे शहरों में भी लोकप्रियता बढ़ेगी. आने वाले समय में यह योजना कितनी सफल होती है. इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मेट्रो अब सिर्फ सफर नहीं, बल्कि जश्न का भी नया जरिया बनने जा रही है.
सेलिब्रेशन में न तो शराब ले जा सकेंगे और न ही बीड़ी-सिगरेट. पटाखे ले जाने पर भी मनाही है. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक संचालक एस कृष्ण चैतन्य ने बताया कि "सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स पहल भोपाल और इंदौर की जीवंत संस्कृति और नागरिकों की बदलती जीवनशैली को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. यह पहल मेट्रो को आमजन के और करीब लाने का एक प्रयास है. इससे लोग अपने खास पलों को सुरक्षित और आधुनिक वातावरण में मना सकें."
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योजना की खास बात
- मेट्रो कोच और चयनित स्टेशन पर आयोजन की सुविधा
- नागरिकों को आधुनिक शहरी परिवहन माहौल में सेलिब्रेशन का अनूठा अनुभव
- नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर उपयोग की दिशा में पहल
- मेट्रो संचालन और यात्रियों की सुविधा को बिना प्रभावित किए आयोजन की व्यवस्था
- फिल्म शूटिंग, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री एवं विज्ञापन बर्थडे और किटी पार्टी
- प्री-वेडिंग शूट और सेलिब्रेशन फोटोशूट व अन्य रचनात्मक गतिविधियां कर सकते है.