भोपाल मेट्रो को पीएम मोदी अगले महीने दिखा सकते हैं हरी झंडी, CMRS का आखिरी चरण बाकी

भोपाल मेट्रो का नवंबर में पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं शुभारंभ, एक साथ 900 यात्री करेंगे सफर.

Bhopal Metro green signal
भोपल मेट्रो को नवंबर में नरेंद्रे मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी (Madhya Pradesh Metro)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 10:23 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में जल्द ही एक और शहर में यात्रियों को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है. इसको अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री से 2 बार मिलकर शुभारंभ के लिए समय मांग चुके हैं. लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से समय नहीं मिलने के कारण शुभारंभ की तारीख का निर्धारण नहीं किया गया. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार सीएमआरएस की रिपोर्ट आते ही प्रदेश को एक और शहर को मेट्रो का उपहार मिलेगा.

इस हफ्ते आखिरी बार आएगी सीएमआरएस की टीम

रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ की टीम सुभाष नगर डिपो से एम्स साकेत नगर तक मेट्रो ट्रैक का निरीक्षण कर चुकी है. इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है. इसके बाद बीते 24 और 25 सितंबर को सीएमआरएस की टीम ने भी मेट्रो ट्रैक और रैक की बारीकियों को परख चुकी है. इसके बाद दूसरे चरण में सीएमआरएस की टीम को एम्स से सुभाष नगर के बीच 8 मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण करना है. इसके लिए टीम अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने वाली थी, लेकिन अब मेट्रो के अधिकारियों ने सीएमआरएस की टीम के अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आने की उम्मीद जताई है.

Madhya pradesh Metro city
भोपाल मेट्रो में एक साथ 900 यात्री करेंगे सफर (Madhya Pradesh Metro)

एक बार में 900 सवारियां करेंगी सफर

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 27 ट्रेन प्रस्तावित हैं. इनमें से 9 ट्रेनों की डिलीवरी हो चुकी है. इनकी कमीशनिंग और ट्रायल का काम भी पूरा हो गया है. ये सभी मेट्रो 3 कोच वाली हैं. बाद में जरुरत के अनुसार इनमें कोच की संख्या बढ़ाई जा सकेगी. बतया गया कि शुरुआत में मेट्रो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. इसमें करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे. वहीं, 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी.

एक सप्ताह फ्री, 3 महीने तक छूट

मेट्रो रेल कारपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर की तरह भोपाल मेट्रो में भी यात्रियों को पहले छूट दी जाएगी. शुभारंभ के बाद अगले 1 सप्ताह तक भोपाल मेट्रो में यात्री निःशुल्क सवारी कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे सप्ताह में भी 70 प्रतिशत की छूट टिकट में दी जाएगी. जबकि तीसरे सप्ताह में 50 प्रतिशत और चौथे सप्ताह से शुभारंभ के तीन महीने तक मेट्रो के टिकट में यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी.

वहीं, मेट्रो का किराया क्या होगा. इसको लेकर एमडी कृष्णा चैतन्य का कहना है कि "अभी इस पर कमेटी चर्चा कर रही है. जल्द ही इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा."

नवंबर में पीएम दिखाएंगे हरी झंडी

मध्य प्रदेश मेट्रो के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सुभाष नगर से एम्स साकेत नगर तक कॉरिडोर का काम शत प्रतिशत पूरा हो गया है. इसमें मेट्रो का ट्रायल हो चुका है. इसी महीने सीएमआरएस की टीम मेट्रो ट्रैक और रैक की टेस्टिंग कर चुकी है. अब मेट्रो स्टेशन के निरीक्षण के बाद सीएमआरएस दोनों रिपोर्ट देगी. संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल मेट्रो का शुभारंभ कर सकते हैं.

