भोपाल की पटरियों पर दौड़ने को तैयार मेट्रो, CMRS की ओके रिपोर्ट मिलते ही भरेगी रफ्तार

भोपाल की पटरियों पर दौड़ने को तैयार मेट्रो ( ETV Bharat )

ऐसे में पार्ट 1 का निरीक्षण सीएमआरएस की टीम बीते 24 और 25 सितंबर को ही कर चुकी है. वहीं अक्टूबर में दूसरी बार टीम को मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए आना था, लेकिन सीएमआरएस की टीम एक महीने बाद नवंबर में आ रही है.

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक एस कृष्णा चैतन्य ने बताया कि "किसी भी शहर में मेट्रो संचालन से पहले सीएमआरएस की रिपोर्ट जरूरी होती है. यह निरीक्षण भी दो पार्ट में होता है. पहले भाग में कमिश्नर इन मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम ट्रैक और रोलिंग स्टाक का निरीक्षण करती है. इसके बाद दूसरी बार सीएमआरएस की टीम मेट्रो स्टेशनों के विजिट के लिए आती है. सीएमआरएस के दोनों निरीक्षण की रिपोर्ट एक साथ आती है.

हालांकि मध्य प्रदेश मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि सीएमआरएस की टीम को जिन कार्यों का निरीक्षण करना है, वो सभी काम गुणवत्ता के साथ पूरे किए गए हैं. इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही सीएमआरएस की टीम भोपाल मेट्रो के कामर्शियल रन के लिए ओके रिपोर्ट जारी कर सकती है.

भोपाल: राजधानी भोपाल मेट्रो के संचालन से पहले इसका अंतिम परीक्षण हो रहा है. भोपाल मेट्रो के स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी यानि सीएमआरएस की टीम भोपाल पहुंच चुकी है. राजधानी में दो दिन यह टीम एम्स साकेत नगर से लेकर सुभाष नगर डिपो तक बने मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण करेगी. इसमें यदि कहीं कोई कमी समझ में आती है, तो उसे दोबारा ठीक करने के लिए भी निर्देश दे सकते हैं.

नए कमिश्नर तैयार करेंगे सीएमआरएस की रिपोर्ट

सीएमआरएस के पार्ट 1 में मेट्रो रेल सेफ्टी के कमिश्नर जनक कुमार गर्ग थे, लेकिन अब उनको चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी बना दिया गया है. गर्ग की जगह मेट्रो इन रेल सेफ्टी का कमिश्नर नीलाभ्र सेनगुप्ता को बनाया गया है. सीएमआरएस के पार्ट 2 में मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण करने भी नए कमिश्नर सेनगुप्ता भोपाल पहुंचे हैं. वापस लौटने के बाद सेनगुप्ता ही सीएमआरएस के दोनों पार्ट के निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेंगे. इस रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद भोपाल मेट्रो का कामर्शियल रन कभी भी शुरू किया जा सकता है.

सीएमआरएस जल्द देगी ओके रिपोर्ट (ETV Bharat)

बिहार चुनाव के बाद मिल सकती है हरी झंडी

मध्य प्रदेश मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि सीएमआरएस से पहले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानि आरडीएसओ की टीम सुभाष नगर डिपो से एम्स साकेत नगर तक मेट्रो ट्रैक का निरीक्षण कर चुकी है. इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है. सुभाष नगर से एम्स साकेत नगर तक कॉरिडोर का काम शत प्रतिशत पूरा हो गया है. इसमें मेट्रो का ट्रायल हो चुका है. अब मेट्रो स्टेशन के निरीक्षण के बाद सीएमआरएस दोनों रिपोर्ट देगी.

जिसके बाद राज्य सरकार भोपाल मेट्रो के संचालन की तारीख तय करेगी. हालांकि इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री से दो बार समय भी मांग चुके हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद भोपाल मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है.

भोपाल मेट्रो स्टेशन (ETV Bharat)

एक सप्ताह फ्री, 3 महीने तक छूट

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि इंदौर की तरह भोपाल मेट्रो में भी यात्रियों को पहले छूट दी जाएगी. शुभारंभ के बाद अगले एक सप्ताह तक भोपाल मेट्रो में यात्री निशुल्क सवारी कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे सप्ताह में भी 70 प्रतिशत की छूट टिकट में दी जाएगी. जबकि तीसरे सप्ताह में 50 प्रतिशत और चौथे सप्ताह से शुभारंभ के तीन महीने तक मेट्रो के टिकट में यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी. हालांकि इसका किराया क्या होगा. इसको लेकर कृष्णा चैतन्य का कहना है कि "अभी इस पर कमेटी चर्चा कर रही है. जल्द ही इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा."

