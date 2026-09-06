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भोपाल में CAG ऑडिट ऑफिसर के घर पुलिस की रेड, किचन से ड्रग्स बरामद, पत्नी गिरफ्तार

भोपाल में CAG ऑडिट ऑफिसर के घर से ड्रग्स बरामद, किचन में छुपाकर रखा था नशीला पदार्थ, पत्नी हिरासत में. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

BHOPAL DRUGS RECOVERED
भोपाल में CAG ऑडिट ऑफिसर के घर से ड्रग्स बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक CAG ऑडिट ऑफिसर के घर से मादक पदार्थ बरामद किया है. मामला कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की प्राइड सिटी कॉलोनी का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉलोनी स्थित एक मकान में ड्रग्स छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घर पर दबिश देकर तलाशी ली. तलाशी के दौरान पुलिस को घर के किचन से करीब 3 ग्राम MD (मेथामफेटामाइन) बरामद हुई. इसके अलावा पुलिस ने करीब 1200 ग्राम गांजा भी जब्त किया है.

घर के किचन से ड्रग्स बरामद, अधिकारी की पत्नी गिरफ्तार

भोपाल में CAG ऑडिट ऑफिसर अमित बिसेन के घर से ड्रग्स बरामद होने का मामला सामने आया है. कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की प्राइड सिटी कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किचन से MD और गांजा जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने ऑडिट ऑफिसर की पत्नी सोनम बिसेन को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घर में बरामद MD और गांजा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई से महिला या उसके संपर्क में रहने वाले लोगों का क्या संबंध है.

भोपाल में CAG ऑडिट ऑफिसर के घर ड्रग्स बरामद (ETV Bharat)

ड्रग्स नेटवर्क से संपर्क की आशंका!

एसीपी डॉ. रजनीश कश्यप ने बताया कि, ''मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रेड डाली थी. घर की तलाशी लेने पर किचन में करीब 3 ग्राम MD और 1200 ग्राम गांजा मिला. महिला से जब इस बारे में पूछताछ की गयी तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया.'' एसीपी डॉ रजनीश कश्यप ने कहा कि, ''महिला से ड्रग्स के स्रोत, सप्लायर और संभावित खरीदारों को लेकर पूछताछ की गयी है. साथ ही महिला के मोबाइल फोन और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं महिला का संपर्क किसी बड़े ड्रग्स नेटवर्क से तो नहीं है.

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कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का मामला (ETV Bharat)

पुलिस अधिकारी बोले- किसी ने परिवार को फंसाने की साजिश की

इधर कटारा हिल्स थाना पुलिस के अधिकारी ने नाम नहीं बताते की शर्त पर बताया कि, ''यह पूरी तरह प्लांटेड है. कोई बाहरी व्यक्ति इनके घर में मादक पदार्थ रखकर गया है. ऐसा क्यों किया जांच का विषय है.''

कहां की जानी थी सप्लाई? जांच जारी

जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद मादक पदार्थ घर में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए रखा गया था या इसकी सप्लाई की जानी थी.
पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ और मोबाइल की जांच के आधार पर ड्रग्स की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है. पुलिस ड्रग्स के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

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