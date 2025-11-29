ETV Bharat / state

BMHRC में सीवी जंक्शन की जटिल सर्जरी, डॉक्टरों ने 2 मरीजों को दिया नया जीवनदान

भोपाल मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने क्रेनियो वर्टेब्रल (सीवी) जंक्शन से पीड़ित 2 मरीजों की सफल सर्जरी कर मरीजों की बचाई जान.

BMHRC DOCTOR CV JUNCTION SURGERY
बीएमएसआरसी में सीवी जंक्शन की जटिल सर्जरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 4:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) के न्यूरो सर्जरी विभाग ने सिर और गर्दन के जंक्शन पर स्थित अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र क्रेनियो वर्टेब्रल (सीवी) जंक्शन की गंभीर और दुर्लभ स्थितियों के उपचार के लिए सफल सर्जरी कर मरीजों को नया जीवन प्रदान किया है. दोनों सर्जरी न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ संदीप सोरते, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सौरभ दीक्षित और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सौरभ गुप्ता ने कीं. एनेस्थीसिया विभाग से प्रोफेसर डॉ सैफुल्लाह टीपू और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ कनिका सुहाग ने सर्जरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया गया.

जन्म से ही सीवी जंक्शन में अनियमितता से पीड़ित था मरीज

एक 17 वर्षीय युवक सीवी जंक्शन में अनियमितता से पीड़ित था. जन्म से ही इस युवक के सिर और गर्दन के जंक्शन पर स्थित हड्डियां असामान्य रूप से विकसित हो गई थीं. इन हड्डियों की वजह से युवक की रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ रहा था. कुछ दिन पहले गिरने से चोट लगने पर उसकी स्थिति गंभीर हो गई. उसके चारों अंगों में तेजी से कमजोरी आने लगी और वह चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गया. यहां तक कि वह बिस्तर से उठ-बैठ भी नहीं पा रहा था.

यदि जल्दी इलाज नहीं मिलता तो मरीज स्थायी रुप से लकवे का शिकार हो सकता था. लेकिन भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानि बीएमएचआरसी के डॉक्टरों ने समय पर जटिल सर्जरी कर मरीज की जान बचा ली.

'अत्यंत चुनौती पूर्ण थी सर्जरी'

न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ संदीप सोरते ने बताया कि "मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने जरुरी टेस्ट के बाद सर्जरी करने का निर्णय लिया. इस प्रक्रिया में सिर के पीछे की हड्डी को, गर्दन की ऊपरी हड्डी से विशेष स्क्रू और रॉड प्रणाली के माध्यम से स्थिर किया गया, जिससे नसों पर दबाव कम हुआ और जंक्शन स्थिर हो पाया. यह सर्जरी भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि सीवी जंक्शन दिमाग और रीढ़ की हड्डी के संधि-स्थल पर स्थित होता है और पूरे शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाएं इसी क्षेत्र से नियंत्रित होती हैं.

बीएमएचआरसी की टीम द्वारा सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई. मरीज अब अपने सहारे से उठ-बैठ पा रहा है. जबकि फिजियोथेरेपी के साथ उसकी स्थिति में लगातार सुधार की उम्मीद है."

सीवी जंक्शन में मौजूद स्पाइनल ट्यूमर की भी हुई जटिल सर्जरी

बीएमएचआरसी में सीवी जंक्शन में मौजूद स्पाइनल ट्यूमर की दूसरी जटिल सर्जरी 39 वर्षीय मरीज की हुई. दरअसल मरीज के सीवी जंक्शन क्षेत्र में बने एक दुर्लभ प्रकार के स्पाइनल ट्यूमर का उपचार किया गया. इस ट्यूमर के दबाव के कारण मरीज के दाएं हाथ और पैर में लगातार कमजोरी आ रही थी और चलने-फिरने में कठिनाई के साथ लकवे जैसी स्थिति बनने लगी थी.

जांच में पाया गया कि ट्यूमर सी-1 हड्डी के पास स्थित था, जो गर्दन की सबसे ऊपरी और अत्यंत संवेदनशील हड्डी है और सीधे ब्रेन स्टेम के नीचे स्थित रहती है. इस क्षेत्र में जरा सी भी गड़बड़ी सांस, संतुलन, चलने-फिरने और शरीर की कई स्वचालित क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है. लेकिन सर्जरी टीम ने एक उन्नत प्रक्रिया द्वारा रीढ़ की हड्डी के ऊपरी छोटे हिस्से को हटाकर ट्यूमर तक सुरक्षित पहुंच बनाई और उसे सावधानीपूर्वक निकालकर नसों पर पड़ रहे दबाव को दूर किया.

TAGGED:

BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL
CRANIO VERTEBRAL JUNCTION SURGERY
TWO PATIENTS CV JUNCTION SURGERY
BHOPAL NEWS
BMHRC DOCTOR CV JUNCTION SURGERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.