ETV Bharat / state

BMHRC में धार्मिक आयोजन, गैस पीड़ित संगठनों ने साइलेंट जोन में अनुमति देने पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गैस पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए बनाया गया है. ऐसे में अस्पताल परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन जैसे धार्मिक आयोजन की अनुमति दिए जाने से गैस पीड़ितों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है. सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि अस्पताल परिसर कानूनन साइलेंट जोन घोषित है, जहां किसी भी तरह की शोरगुल वाली गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती.

भोपाल: राजधानी में भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए बने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानि बीएमएचआरसी में धार्मिक आयोजन की अनुमति दिए जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया है. अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर सामाजिक संस्थाओं और गैस पीड़ित संगठनों ने सवाल उठाए हैं और इसे साइलेंट जोन के नियमों का उल्लंघन बताया है.

भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति के सह-संयोजक एनडी जयप्रकाश ने अस्पताल प्रशासन को इस मामले में एक पत्र लिखकर आपत्ति जताई है. इस पत्र में उन्होंने कहा कि "पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए नॉइज पाल्यूशन नियम 2000 के तहत अस्पताल के 100 मीटर के दायरे को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. ऐसे में धार्मिक जुलूस और नारेबाजी की अनुमति किस आधार पर दी गई."

एनडी जयप्रकाश ने इस मामले की जानकारी इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च को भी दी है, जो अस्पताल का संचालन देखती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है.

'अस्पताल भवन से दूर हुआ कार्यक्रम'

सामाजिक संगठनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन को आयोजन स्थल देने से पहले मरीजों की स्थिति और उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए था. हालांकि इस विवाद पर बीएमएचआरसी की निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि "कार्यक्रम मुख्य अस्पताल भवन से दूर आयोजित किया गया था, इसलिए मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. अस्पताल परिसर में पहले भी क्रिसमस, ओणम और इफ्तार जैसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, क्योंकि यहां सभी धर्मों के कर्मचारी कार्यरत हैं."

सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य ने की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य पुर्णेंदु शुक्ला ने कहा कि "सामाजिक संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर हैं. अस्पताल परिसर में धार्मिक जुलूस की अनुमति दिया जाना हैरान करने वाला है. यदि अस्पताल में इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो मरीजों को होने वाली परेशानी को समझा जा सकता है."

वहीं गैस पीड़ित संगठनों का कहना है कि अस्पताल को इवेंट मैनेजमेंट सेंटर की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि मरीजों की देखभाल और इलाज से ज्यादा ध्यान गैर-जरूरी गतिविधियों पर दिया जा रहा है.