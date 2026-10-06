ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में एयर नेटवर्क का मेगा प्लान, एक भी विधानसभा क्षेत्र हवाई सेवा से अछूता नहीं रहेगा

मध्य प्रदेश में एयर नेटवर्क का मेगा प्लान ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश में नागरिक विमानन नीति 2025 का असर दिखने लगा है. प्रदेश में हवाई सेवा नेटवर्क तेज गति से रफ्तार पकड़ रहा है. राज्य सरकार की योजना के मुताबिक प्रदेश में भविष्य में कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा, जहां हवाई सेवा उपलब्ध न हो. योजना के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रत्येक 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट, 75 किलोमीटर पर एयरस्ट्रिप और 45 किलोमीटर पर हेलीपैड होगा. प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि एक शहर से दूसरे शहर में पलक झपकते पहुंचा जा सके.

शिवपुरी और उज्जैन एयरपोर्ट बनने के बाद मध्य प्रदेश में कुल 10 एयरपोर्ट हो जाएंगे. इसके अलावा सिंगरौली, सागर, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया और शहडोल में एयरस्ट्रिप को और आधुनिक करने का प्रस्ताव है.

उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने का काम तेज गति से चल रहा है. सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन में दताना-मताना हवाई पट्टी का विस्तार पर काम तेजी से चल रहा है. ये एयरपोर्ट सिंहस्थ 2028 से पहले बनकर तैयार होने की उम्मीद है. फिलहाल यहां 1800 मीटर लंबा रनवे बनाने का काम जारी है. आगे चलकर इसकी लंबाई 2700 मीटर तक बढ़ाने की योजना है.

मध्य प्रदेश 230 विधानसभा क्षेत्र हैं. दावा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक हेलीपैड बनाया जाएगा. विमानन सेवा से जुड़ा ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की टेबल पर पहुंच गया है. फिलहाल मध्य प्रदेश में कुल 8 एयरपोर्ट, 20 से ज्यादा एयरस्ट्रिप और करीब 220 हेलीपैड हैं. 3 साल पहले तक मध्य प्रदेश में 5 एयरपोर्ट इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो थे. इसके बाद रीवा, दतिया और सतना में एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है.

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा का विस्तार लगातार हो रहा है. इंदौर से शारजाह और अबूधाबी के लिए सीधी हवाई सेवा है. इंदौर से रोजाना कुल 94 प्लेन की आवाजाही होती है. यहां से देश के प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर के लिए इंदौर से रोजाना फ्लाइट्स हैं.

भोपाल से भी प्रमुख शहरों के लिए प्लेन

इंदौर के बाद प्रदेश में दूसरा नंबर राजधानी भोपाल का है. भोपाल से रोजाना 36 प्लेन आवाजाही करते हैं. भोपाल से भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और पटना जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें हैं. हालांकि भोपाल से अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है. जबलपुर हवाई अड्डे से भी प्रतिदिन 5 प्लेन उड़ते हैं. जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ान हैं. ग्वालियर हवाई अड्डे से रोजाना औसतन 5 4 फ्लाइट्स टेकऑफ करती हैं.

भोपाल से भी प्रमुख शहरों के लिए प्लेन (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश की एयर एंबुलेंस सेवा खास है

मध्य प्रदेश में बीते दो साल से पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा जारी है. गरीब परिवारों के आयुष्मान कार्डधारी गंभीर मरीजों के लिए ये सेवा वरदान बनकर सामने आई है. पीएमश्री एयर एंबुलेंस योजना के तहत ये बिल्कुल फ्री सेवा है. राज्य सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत दो साल के अंदर 186 अति गंभीर मरीजों की जान बचाई गई है.

पर्यटकों के लिए खास हेली एयर सर्विस

मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए खास एयर सर्विस भी चल रही है. पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से धार्मिक, हेरिटेज और वाइल्डलाइफ पर्यटन को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है. खास बात ये है कि इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर, भोपाल-चंदेरी-ओरछा और जबलपुर-मैहर-चित्रकूट-कान्हा-बांधवगढ़ सेक्टर इस योजना में शामिल किए गए हैं.

हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सेवा

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जो सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके, उसे हर हाल में पूरा करना है. यही वजह है कि आप देखिए कि हर 75 किलोमीटर पर अब एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं. सस्ती फ्लाइट की सुविधा खासतौर पर दी जा रही है. छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा रहा है."